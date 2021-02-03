Пермский край выпустит облигации на 5 млрд рублей

Правительство Пермского края выпустит региональные облигации на сумму 5 млрд руб. Соответствующие изменения предусмотрены изменениями в бюджет Пермского края на 2021-2023 годы, внесенными губернатором Дмитрием Махониным в краевое заксобрание. Согласно пояснительной записке, краевые власти будут возвращать средства по облигациям в течение 5 лет. Это позволит снизить заимствования на погашение дефицита региональной казны в кредитных организациях.

Также предложения главы региона предусматривают дополнительные расходы на присвоение Пермскому краю кредитного рейтинга и его поддержание. На эти цели в 2021 году планируется выделить 775 тыс. руб., в 2022-2023 годах – по 550 тыс. руб. ежегодно. Как отмечается в пояснительной записке, кредитный рейтинг «позволит потенциальным инвесторам получить представление о том, может ли Пермский край выполнять свои финансовые обязательства –выплачивать проценты и дивиденды, обслуживать долги, выполнять контрактные обязательства». Депутаты краевого парламента рассмотрят поправки в бюджет на февральском пленарном заседании.

По итогам 2020 года, дефицит бюджета Пермского края составил 20,1 млрд руб. В 2021 году дефицит может составить 24,2 млрд рублей.