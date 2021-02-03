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Таня Останкова

Русфонд в Воронежской области

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Русфонд

Требуется Ваша помощь

Таня Останкова
Таня Останкова
16 лет, Воронеж
грудопоясничный сколиоз 4-й степени, спасет операция, требуется металлоконструкция
Всего требуется 781 312 рублей.
Когда дочке было 13 лет, я заметила, что левое плечо у нее ниже правого. Ортопед выявил у Тани сколиоз, назначили ЛФК, массаж. Мы выполняли все рекомендации, но искривление позвоночника усиливалось, у дочки начались боли в спине. Таню положили на обследование в больницу. Оказалось, что причиной искривления стала доброкачественная опухоль на позвоночнике. В московской клинике в ноябре прошлого года опухоль удалили. Теперь, чтобы остановить искривление, дочке необходима новая операция с установкой фиксирующей металлоконструкции на позвоночник. Саму операцию проведут за счет средств госбюджета, но дорогую конструкцию надо оплатить самим. У меня нет такой возможности: одна воспитываю двоих детей, не работаю – в прошлом году мне оформили инвалидность. Прошу вашей помощи!
Ольга Останкова, Воронежская область
Фото Михаила Кирьянова
«
Антонина Григорьева, невролог-эпилептолог НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева (Москва): «Остапу по жизненным показаниям необходимо продолжать прием препарата сабрил (вигабатрин), который доказал эффективность при купировании судорожных приступов. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к применению»

Как помочь

Информация о способах помощи Тане
на сайте Русфонда.

Реквизиты для помощи Тане Останковой также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).
Если вы решите спасти Таню, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!


Вы помогли! Спасибо!

Мы помогаем помогать


Русфонд
Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».

Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2018 году свыше четырех миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, „Ъ“ и 170 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 1013 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 2385 детям из России и стран СНГ, а также типирование 10 541 потенциального донора костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.

Учредители фондов «Помощь» и «Русфонд» – ИД «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер, основатель, руководитель Российского фонда помощи, он же президент обоих фондов.
Официальный сайт Русфонда: www.rusfond.ru


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