Требуется Ваша помощь

Таня Останкова

16 лет, Воронеж

грудопоясничный сколиоз 4-й степени, спасет операция, требуется металлоконструкция

Всего требуется 781 312 рублей.

Когда дочке было 13 лет, я заметила, что левое плечо у нее ниже правого. Ортопед выявил у Тани сколиоз, назначили ЛФК, массаж. Мы выполняли все рекомендации, но искривление позвоночника усиливалось, у дочки начались боли в спине. Таню положили на обследование в больницу. Оказалось, что причиной искривления стала доброкачественная опухоль на позвоночнике. В московской клинике в ноябре прошлого года опухоль удалили. Теперь, чтобы остановить искривление, дочке необходима новая операция с установкой фиксирующей металлоконструкции на позвоночник. Саму операцию проведут за счет средств госбюджета, но дорогую конструкцию надо оплатить самим. У меня нет такой возможности: одна воспитываю двоих детей, не работаю – в прошлом году мне оформили инвалидность. Прошу вашей помощи!

Ольга Останкова, Воронежская область

Фото Михаила Кирьянова

«

Антонина Григорьева, невролог-эпилептолог НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева (Москва): «Остапу по жизненным показаниям необходимо продолжать прием препарата сабрил (вигабатрин), который доказал эффективность при купировании судорожных приступов. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к применению»

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Тане Останковой также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи ТанеРеквизиты для помощи Тане Останковой также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Таню, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

Мы помогаем помогать

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».



Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2018 году свыше четырех миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, „Ъ“ и 170 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 1013 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 2385 детям из России и стран СНГ, а также типирование 10 541 потенциального донора костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.



Учредители фондов «Помощь» и «Русфонд» – ИД «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер, основатель, руководитель Российского фонда помощи, он же президент обоих фондов.