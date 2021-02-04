Волейбол нашел капитального партнера

Международная федерация волейбола (FIVB) подписала соглашение с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, реализация которого способна сильно повлиять на развитие этого вида спорта в мире. По условиям договора FIVB и CVC создадут совместное предприятие Volleyball World, к которому перейдут все коммерческие права на крупнейшие турниры, проводимые под эгидой FIVB. Взамен CVC обеспечит инвестиции в размере $300 млн, что позволит увеличить очевидно слабую коммерческую привлекательность волейбольных турниров.

Международная федерация волейбола и инвестиционный фонд CVC Capital Partners (под его управлением находятся активы на $109 млрд) подписали соглашение, в рамках которого коммерческие права на крупнейшие волейбольные турниры, включая чемпионаты мира, Лигу наций, квалификационные турниры Олимпиад, передаются во владение совместного предприятия Volleyball World. У FIVB в нем, как говорится в заявлении сторон, будет контрольный пакет. Федерация также сохраняет полный контроль над всем, что касается сугубо спортивных аспектов — регламенты, правила игры, судейство и т. д. CVC, со своей стороны, вложит в развитие волейбола $300 млн. Гендиректором Volleyball World станет Финн Тейлор, ранее занимавший высокий пост в Cirque du Soleil. Совет директоров компании возглавит экс-генсек FIVB Фернандо Лима.

Стороны рассчитывают, что инвестиции позволят раскрыть коммерческий потенциал волейбола. В их заявлении отмечается, что «волейбол является четвертым по популярности видом спорта в мире с более чем 800 млн активных болельщиков, в том числе на таких перспективных рынках, как Китай, США, Италия, Бразилия, Япония». Также в заявлении указано, что «волейбол стал самым привлекательным для зрителей видом спорта на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сгенерировав 2,6 млрд часов телесмотрения по всему миру».

Коммерческая составляющая волейбольных турниров, учитывая вышеприведенные цифры о его популярности, действительно оставляет желать лучшего. Так, за победу в Лиге наций — турнире, задуманном FIVB с прицелом именно на коммерческую составляющую, сборная России в 2019 году (в 2020-м он не проводился) получила менее $1,2 млн. Ставшие вторыми американцы заработали только $680 тыс. Ничего удивительного, если учесть, что, например, каждая победа на предварительном этапе приносит сборным только по $9 тыс. Не лучше дела и в волейбольной Лиге чемпионов. Ее проводит не FIVB, а Европейская конфедерация волейбола (CEV), и играют в ней не сборные, а клубы. Но то, что и мужским, и женским командам, участвующим в ней, предлагается в этом сезоне делить общий призовой фонд в €4,8 млн (чемпионам причитается по €500 тыс.), наглядно демонстрирует уровень коммерциализации волейбола. Для сравнения: в футбольной Лиге чемпионов каждая победа на групповом этапе стоит €2,7 млн, а вознаграждение победителя, «Баварии», в прошлом сезоне превысило €130 млн.

В заявлении FIVB и CVC не раскрываются сведения относительно того, на что именно пойдут новые деньги в ближайшее время. Стороны ограничиваются сообщением о том, что «партнерство сфокусируется на проведении соревнований, работе с болельщиками, продвижении медийных и цифровых проектов, спонсорстве, с тем чтобы гарантировать долгосрочный успех волейбола». По всей видимости, больше ясности будет ближе к маю, когда стартуют Лиги наций как у мужчин, так и у женщин. В более полной мере плоды сотрудничества FIVB и CVC можно будет ощутить после чемпионата мира 2022 года, который должен пройти в России.

Отметим, что CVC Capital Partners уже давно вкладывается в спортивные проекты. Среди последних приобретений можно отметить прошлогоднюю покупку почти 15-процентной доли в регбийном Кубке шести наций (ежегодный турнир с участием сильнейших сборных) почти за €400 млн. В 2019-м CVC заплатил $500 млн за миноритарную долю в City Football Group, являющейся материнской компанией для английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и еще девяти других команд по всему миру. Но самая известная спортивная инвестиция CVC связана с автоспортом. В 2005 году CVC получил контроль над коммерческими правами «Формулы-1». Это обошлось фонду примерно в $2 млрд. В 2017-м CVC продал права американской Liberty Media. С учетом отчислений от доходов «Формулы-1» и средств, полученных от продажи, на вложениях в гоночную серию CVC заработал $8 млрд. На тот момент это была самая успешная инвестиция в истории фонда.

Александр Петров