Воронежский губернатор вакцинировался от коронавируса

Глава Воронежской области Александр Гусев вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона. Вакцинация проходила в Воронежской областной клинической больнице №2, следует из сообщения.

По словам главы региона, «прививку делать нестрашно»: «Сейчас уже понятно, что вакцина совершенно безопасна. В России привит почти 1 миллион человек, а в мире — десятки миллионов. Вакцинироваться нужно, безусловно, даже несмотря на то, что сейчас немного снижается уровень заболеваемости. Мы считаем, что не только стабилизация наступила, но и перелом в сторону улучшения ситуации. Но, тем не менее, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет, нам не обойтись без вакцинации, иначе мы будем продолжать болеть».

Ранее в правительстве Воронежской области сообщили, что региону удалось согласовать увеличение поставок вакцины от коронавируса. Изначально речь шла о 700 тыс. доз в 2021 году, теперь федеральный центр планирует выделить 1 млн доз. К 3 февраля прививку сделали 26,9 тыс. воронежцев, в том числе 2,9 тыс. человек получили второй компонент.

Первым из глав регионов Черноземья, напомним, вакцинировался курский губернатор Роман Старовойт. Он получил первый компонент прививки еще в августе 2020 года.

Олег Мухин