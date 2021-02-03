В январе объем погрузки на СвЖД вырос на 7,8%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе составила 11,7 млн тонн, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба СвЖД. Грузооборот в январе упал на 1% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км.

В частности, за январь на СвЖД погружено:

3,4 млн тонн (-5,7% к январю 2020 года) — нефти и нефтепродуктов;

1,8 млн тонн (+12,8%) — строительных грузов;

873,5 тыс. тонн (+3,6%) — черных металлов;

161,9 тыс. тонн (+23,4%) — лома черных металлов;

1,03 млн тонн (+0,7%) — руды железной и марганцевой;

1,5 млн тонн (рост в 1,5 раза) — химических и минеральных удобрений;

734,5 тыс. тонн (в 1,4 раза больше) — промышленного сырья и формовочных материалов;

230 тыс. тонн (в 1,3 раза больше) — цемента;

180,1 тыс. тонн (+2,5%) — лесных грузов;

448,6 тыс. тонн (-15,9%) — руды цветной и серного сырья;

327,7 тыс. тонн (+7,5%) — химикатов и соды;

232,5 тыс. тонн (рост почти в 1,3 раза) — кокса.

В целом на сети РЖД погрузка в январе 2021 года составила 101,2 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Михаил Мананников