В январе объем погрузки на СвЖД вырос на 7,8%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе составила 11,7 млн тонн, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба СвЖД. Грузооборот в январе упал на 1% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км.
В частности, за январь на СвЖД погружено:
- 3,4 млн тонн (-5,7% к январю 2020 года) — нефти и нефтепродуктов;
- 1,8 млн тонн (+12,8%) — строительных грузов;
- 873,5 тыс. тонн (+3,6%) — черных металлов;
- 161,9 тыс. тонн (+23,4%) — лома черных металлов;
- 1,03 млн тонн (+0,7%) — руды железной и марганцевой;
- 1,5 млн тонн (рост в 1,5 раза) — химических и минеральных удобрений;
- 734,5 тыс. тонн (в 1,4 раза больше) — промышленного сырья и формовочных материалов;
- 230 тыс. тонн (в 1,3 раза больше) — цемента;
- 180,1 тыс. тонн (+2,5%) — лесных грузов;
- 448,6 тыс. тонн (-15,9%) — руды цветной и серного сырья;
- 327,7 тыс. тонн (+7,5%) — химикатов и соды;
- 232,5 тыс. тонн (рост почти в 1,3 раза) — кокса.
В целом на сети РЖД погрузка в январе 2021 года составила 101,2 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.