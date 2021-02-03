Вторая волна реновации в Москве начнется в 2021 году

Программа обновления жилья в Москве перейдет в 2021 году к следующему важному этапу, заявил журналистам вице-мэр и глава стройкомплекса столицы Андрей Бочкарев. По его словам, начнется демонтаж уже расселенных домов и строительство на их месте новых.

«В этом году мы начинаем массово выходить на дополнительные площадки, таким образом переходя уже ко второй волне реновации»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). Господин Бочкарев отметил, что с начала реновации было построено 97 домов, 175 строятся, а 101 дом проектируется.

Ранее глава стройкомплекса Москвы сказал, что в 2021 году в Москве будет построено более 8 млн кв. м недвижимости. По его словам, за год планируется ввести 8,5 млн кв. м, из них 4 млн кв. м — это жилье. В 2020 году в городе было введено 10,88 млн кв. м, из них 4,8 млн жилья.

О ситуации на рынке жилья — в материале “Ъ” «Новостройки пошли в рост».