«Допускаю принятие закона о цифровой валюте»

О перспективах развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе регулирования сегмента криптовалют, “Ъ” рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Закон о ЦФА вступил в силу с января, но приняли его в середине прошлого года. За прошедшие месяцы наверняка накопились новые вопросы и решения. Что предлагают участники рынка, регулятор? Есть ли первые отзывы?

— Чтобы дать предварительную оценку предложениям, необходимо посмотреть на правоприменительную практику. Сейчас уже начали подаваться первые заявки на включение в реестр операторов информационной системы и операторов обмена ЦФА. Полагаю, что к середине года будут запущены проекты по выпуску ЦФА, и по итогам их работы можно будет говорить о необходимости изменения регулирования.

— Центральное место в отношениях по выпуску и обороту ЦФА занимает Банк России. Он ведет реестр операторов, может устанавливать дополнительные требования, определяет признаки ЦФА, которые имеют право приобретать только квалифицированные инвесторы, и т. д. То есть ЦБ полностью контролирует выпуск и оборот любых ЦФА в России. Не будет ли это сдерживать развитие рынка, ограничивать конкуренцию? Не планируется распределить ответственность?

— Банк России как регулятор на финансовом рынке формирует общие требования к деятельности площадок, следит, чтобы не было злоупотреблений, в том числе в отношении неквалифицированных инвесторов. Задача соблюсти интересы граждан и бизнеса при работе с новыми финансовыми инструментами остается важной. Ряд крупных российских организаций готовятся к выпуску стейблкойнов на основе закона о ЦФА. В ходе их запуска в обращение будет накапливаться практика, позволяющая определять узкие места в законодательстве, и, соответственно, оно будет корректироваться.

— Закон не регламентирует вопросы, связанные с налогообложением ЦФА. Каким оно будет?

— Сейчас идет активная работа по подготовке порядка налогообложения ЦФА и утилитарных цифровых прав. Этим занимаются Минфин, ФНС и ЦБ. В том числе обсуждаются вопросы налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Безусловно, необходимо учитывать и возможность применения льготных режимов для стимулирования развития рынка.

— Цифровые валюты в законе обозначены лишь в общих чертах. Какие планы по регулированию этого рынка? Будет дополняться существующий закон или разработан новый? Можно ли ограничиться подзаконными актами?

— Подходы к регулированию обращения и выпуска цифровых валют сейчас обсуждаются заинтересованными органами государственной власти и ЦБ, которые неоднократно высказывались о высокой волатильности данного инструмента и высоких рисках его использования. Кроме того, закон о ЦФА и цифровой валюте уже содержит запрет на использование криптовалюты в качестве средства платежа.

— Как в соответствии с действующими положениями закона понять, какой токен является криптовалютой, а какой — утилитарным цифровым правом? Например, Etherium, Tether, Ripple, Waves — что это за токены с точки зрения действующих положений закона? Могут ли совершаться сделки с ними?

— Утилитарные цифровые права удостоверяют право требовать передачи вещи (вещей), право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав использования результатов интеллектуальной деятельности, право требовать выполнения работ или оказания услуг. Криптовалюта прежде всего рассматривается как платежное средство, которое никем не обеспечено и у которого отсутствует лицо, которое гарантирует обязательство по нему. Если токены выпущены в соответствии с требованиями закона об утилитарных цифровых правах, то сделки с ними должны быть совершены согласно нормам данного закона.

— Вместе с тем закон не содержит положений об ответственности за нарушения порядка выпуска и обращения ЦФА и цифровых валют. Как предполагается решать эти вопросы?

— Ответственность за нарушения порядка выпуска и обращения ЦФА будет предусмотрена в соответствующих законах. Так, уже подготовлены необходимые поправки к КоАП и УК РФ, которые проходят стадию согласования с заинтересованными государственными органами.

— Законно ли использование криптовалюты в качестве обеспечения (залога) на площадках для займов в криптовалюте, зарегистрированных или работающих на территории РФ?

— Для решения этого вопроса необходима выработка единой позиции заинтересованных государственных органов власти и Банка России. Допускаю принятие специального закона о цифровой валюте, где ответы на эти вопросы будут прописаны.

— В законе вводится понятие операторов ЦФА, но нет понятия операторов цифровой валюты. Какие есть предложения по регулированию майнинга, криптовалютных бирж, в том числе иностранных, торгующих криптовалютами? Планируется ли введение в законодательство понятий, которые использует сообщество?

— Криптовалюта является высокорискованным инструментом для граждан, и подходы к ее регулированию должны прорабатываться заинтересованными государственными органами совместно с ЦБ. Что касается определения «токенов», «криптобирж» и так далее, то закон о ЦФА, по-моему, их описывает вполне однозначно в принятой в российском праве юридической стилистике и для инструментов, выпущенных в соответствии с данным законом.

— Могут ли российские компании проводить эмиссию токенов на иностранных площадках?

— Закон о ЦФА такого запрета не устанавливает.

Интервью взяла Полина Смородская