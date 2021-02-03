Экс-главу Первомайского района Ростова будут судить за незаконную работу 86 киосков

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна завершено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Господин Григорян обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).

По версии следствия, Артур Григорян знал, что не менее 86 нестационарных торговых объектов на территории Первомайского района работают без разрешительных документов, при этом приказывал подчиненным не принимать меры по пресечению незаконной торговли. «Действия обвиняемого повлекли причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды, а также существенно нарушили охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в дискредитации органов власти»,— сказано в сообщении. Дело Артура Григоряна направлено в суд.

Отметим, что в декабре был осужден Виталий Игнатов, в 2018-2020 годах работавший главным специалистом по вопросам сферы обслуживания администрации Первомайского района. Его признали виновным в «крышевании» торговцев, незаконно работавших на рынках в Первомайском районе. Суд приговорил экс-чиновника к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 3,1 млн руб. Также суд назначил четыре года колонии строгого режима Олегу Губанову, обвиняемому в посредничестве в передаче взяток Виталию Игнатову.

Кристина Федичкина