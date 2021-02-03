Жительницу Удмуртии будут судить за смертельное ДТП

Жительницу деревни Бармашур в Удмуртии будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 15 декабря 2020 года обвиняемая села за руль в состоянии опьянения и направилась в магазин. Двигаясь с превышением скорости, она наехала на пешехода, который шел по обочине в попутном направлении. В результате полученных травм он скончался на месте, а обвиняемая скрылась с места ДТП, но вскоре была задержана сотрудниками Росгвардии.