Суд оставил без изменения приговор бывшему главе Удмуртии Соловьеву

Верховный суд Удмуртии отказал в удовлетворении апелляции на приговор бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Ранее его признали виновным в получении взяток и назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа 275 млн руб. Сегодня это решение вступило в законную силу.

Адвокат экс-главы региона Галина Сбоева заявила намерение обжаловать решение в кассационном суде. Отметим, что на последнем слове Александр Соловьев не признал свою вину и попросил прощения у своей семьи.

«Обращаясь к суду, я пытался обосновать свою точку зрения и доказать свою невиновность. Также хотелось бы попросить прощения у своей семьи, которую я люблю и во многом благодарен ей. Считаю себя виноватым только перед ней, но не в том, что я брал взятки, я их не брал. Прошу прощения за то, что уже четыре года вы постоянно находитесь под пристальным вниманием правоохранительных органов, обыски, объяснения. Это все сложно пережить, но хочется сказать, что это еще не конец надуманной истории в отношении меня. Пострадала вся семья, и низкий поклон, хочу еще раз попросить прощения»,— заявил экс-глава региона.

Подробнее о приговоре — в публикации “Ъ” «Экс-глава Удмуртии проложил взятками мосты в колонию».

Мансур Хузяхметов, Ижевск