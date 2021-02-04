Председателю правительства Российской Федерации Мишустину М.В.

Предприниматели Казахстана и России, заинтересованные в успешном развитии экономических взаимоотношений в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), просят Вас обратить внимание на сложившуюся проблему и предпринять усилия в рамках Вашей компетенции по исполнению решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 13.10.2020 № 125 «О выполнении Республикой Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза».

Начиная с февраля 2020 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (Далее «МИИР») пытается реализовать инициативу по введению полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов цветных и черных металлов. После публичных обсуждений и консультаций с представителями бизнеса, а также явного противоречия с нормами союзного Договора Министерством было заявлено, что запрета на вывоз лома не будет.

Однако, уже с середины мая 2020 года, при отсутствии какого-либо нормативно-правового акта, КТЖ прекратил предоставление вагонов для отгрузки лома за пределы Республики Казахстан. Впоследствии КТЖ предпринял попытку легализовать такой запрет путём принятия ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Приказа № 39, запрещающего на неопределенный период прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт. Данный Приказ является внутренним документом и не имеет нормативно-правового обоснования.

При этом официальная позиция МИИР в ЕЭК состояла и состоит в отсутствии каких-либо ограничений при экспорте лома цветных и черных металлов железнодорожным транспортом.

Проведя мониторинг и ряд консультаций с уполномоченными органами государственной власти стран ЕАЭС, ЕЭК подтвердила факт наличия ограничений на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в страны Союза, по результатам чего было принято решение Коллегии ЕЭК от 13.10.2020 № 125 «О выполнении Республикой Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза» (далее – Решение Коллегии ЕЭК № 125), при этом факт запрета Республикой Казахстан на вывоз в Российскую Федерацию отходов и лома черных и цветных металлов был квалифицирован как барьер.

Повторное рассмотрение вопроса Евразийским Межправительственным Советом (далее – ЕМПС) на уровне глав правительств 04 декабря 2020 года завершилось подтверждением наличия указанного в Решении Коллегии ЕЭК № 125 барьера, в связи с чем главами Правительств государств-участников ЕАЭС было рекомендовано Правительству Республики Казахстан снять указанные ограничения и возобновить беспрепятственные поставки лома в государства-участники ЕАЭС. Государствами-участниками ЕАЭС было принято решение проводить мониторинг исполнения Республикой Казахстан своих обязательств и информировать ЕЭК. По состоянию на 1 февраля 2021 года ограничения со стороны Республики Казахстан так и не были сняты. Торговый оборот лома не был восстановлен.

С момента введения в 2020 году Республикой Казахстан ограничений на поставки лома цветных и черных металлов в Российскую Федерацию, предпринимателями Казахстана было недопоставлено более 500 тыс. тонн лома цветных и чёрных металлов; было зафиксировано более 200 обращений предпринимателей с фактами наличия отказов со стороны «КЖТ-Грузовые перевозки» на предоставление вагонов. Потерянный торговый оборот составил более 15 млрд. тенге (более 2,67 млрд. руб.).

Мы ответственно заявляем, что введенные ограничения и запреты никак не связаны с дефицитом лома черных и цветных металлов в самом Казахстане, поскольку казахстанский внутренний рынок лома является профицитным, полностью покрывающим существующий внутренний спрос. Ежегодное ломообразование в Республике Казахстан находится на уровне 5 млн. тонн. При объеме ломозаготовки около 2,4 млн. тонн в год, максимальное потребление металлургическими заводами Республики достигает не более 1,4 млн. тонн. По данным за 2019 год, экспорт лома в Российскую Федерацию составил 1,097 млн. тонн.

Подобная ситуация наносит урон экономикам России, Казахстана и стран ЕАЭС, а также серьезно нарушает установленные нормы, в частности, пункт 3 статьи 28 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Несмотря на наличие решений Коллегии ЕЭК и ЕМПС, а также заверений Правительства Казахстана о снятии ограничений, казахстанским лоббистам удается успешно препятствовать свободной торговле ломом металлов в рамках ЕАЭС. Распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина фактически не исполняется.

Всем участникам Союза важно понимать, что вводимые в угоду местным лоббистам ограничения могут принести лишь кратковременную выгоду одной стороне. В долгосрочной перспективе любые барьеры наносят существенный ущерб экономикам стран-участниц ЕАЭС, а также самой стране, вводящей нелегитимные ограничения.

Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, вмешаться в ситуацию с существующими ограничениями в торговле между нашими странами и предпринять усилия по снятию барьера во взаимной торговле отходами и ломом цветных и черных металлов.

Директор Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» Ковшевный Виктор Викторович; председатель Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Дворецкий Владимир Яковлевич