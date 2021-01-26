Производство яиц на Кубани в 2020 году сократилось на 7,5%

В Краснодарском крае в 2020 году производство яиц составило 1,51 млрд штук. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Краснодарстат.

За этот же период производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 5,6% к уровню 2019 года и достигло 579,6 тыс. тонн. Производство молока 2020 году составило 1,55 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

По данным Краснодарстата, на долю крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также хозяйств населения региона в 2020 году пришлось 29,7% от общего объема произведенного мяса, 31% – молока и 44,2% – яиц.

В целом, за 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей выросло на 1,8%, составив 548,4 тыс. голов. Из них количекство коров составило 212,2 тыс. (+0,4%); свиней – 627 тыс. (на уровне 2019 года), овец и коз –208 тыс. голов (-2%).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Кубань занимает четвертое место в России по производству мяса птицы и пятое— по производству яиц. Кроме того, спрос на кубанскую птицеводческую продукцию стремительно растет на внешних рынках. За последние пять лет экспорт мяса птицы вырос в восемь раз.

В августе 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что впервые за 30 лет удалось остановить спад поголовья крупного рогатого скота и нарастить его с начала года на 18 тыс. голов.

Алексей Белянин