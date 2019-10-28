Экс-министра строительства Ставрополья Игоря Васильева осудили за злоупотребление полномочиями

Промышленный районный суд Ставрополя вынес обвинительный приговор по делу бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева, сообщает пресс-служба суда. Его признали виновным в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима. Кроме того, у экс-чиновника конфисковали две квартиры.

Суд установил, что в 2015-2016 годах Васильев занимал должность министра и заключил с предприятием своего знакомого муниципальный контракт без проведения конкурса на ремонт дорог в Пригородном сельсовете Предгорного района, Солуно-Дмитриевском сельсовете Андроповского района и Кисловодске. Желая достичь целевых показателей результативности использования субсидий при реализации краевой программы, подсудимый заключил контракты с администрациями районов и города по строительству и ремонту дорог без проведения торгов и предоставил субсидии. При этом объем работ превышал предусмотренный муниципальным контрактом. Таким образом он причинил краевому и муниципальным бюджетам ущерб на общую сумму 40 млн руб.

Дарья Голякова