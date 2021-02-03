Финансирование нацпроектов на Кубани в 2021 году сократят до 41 млрд рублей

Администрация Краснодарского края в 2021 году планирует направить на реализацию нацпроектов 41 млрд руб. Об этом, как сообщает ТАСС, на краевой коллегии прокуратуры региона заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона также обратился к сотрудникам прокуратуры с просьбой обеспечить жесткий контроль освоения этих средств.

«Этот 41 млрд рублей должен быть качественно освоен. Не потрачен, а освоен», – подчеркнул господин Кондратьев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2020 году было объявлено, что финансирование нацпроектов в Краснодарском крае составит 39,5 млрд руб. Это на 50% больше, чем годом ранее.

В августе прошлого года Вениамин Кондратьев заявил, что финансирование нацпроектов будет увеличено до 50 млрд руб.

Алексей Белянин