Pfizer прогнозирует годовые продажи своей вакцины от COVID-19 на уровне $15 млрд

Вчера поздно вечером американская фармацевтическая компания Pfizer опубликовала результаты своей деятельности за четвертый квартал и весь 2020 год. Выручка в четвертом квартале составила $11,7 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее, а прибыль — $2,4 млрд, рост на 15%. За весь 2020 год выручка компании по сравнению с 2019 годом выросла лишь на 2% — до $41,9 млрд, а чистая прибыль — на 16%, до $12,5 млрд.

Pfizer также дала прогноз на текущий год, в котором ожидает, что ее продажи вакцины от COVID-19, разработанной совместно с немецкой BioNTech, составят около $15 млрд, а общая выручка — $59,4–61,4 млрд, что существенно больше, чем в 2020 году. Несмотря на это, акции Pfizer после публикации отчетности подешевели на 2%, поскольку некоторые ключевые показатели оказались ниже прогнозов аналитиков. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали от компании в четвертом квартале скорректированную выручку в пересчете на одну акцию в районе $0,48, а она составила $0,42.

Евгений Хвостик