Оперативники ФСБ изъяли документацию в министерстве территориальной безопасности региона

Сегодня сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели оперативно-розыскные мероприятия по обследованию помещений в министерстве территориальной безопасности и краевом многофункциональном миграционном центре. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Они изъяли ряд документов, в том числе, и в кабинете замминистра Игоря Гончарова. Якобы оперативники действовали в рамках проверки информации о возможном хищении 5 млн руб. под видом выполнения госконтрактов. Стоит отметить, что директор многофункционального миграционного центра Андрей Шилоносов уволился на минувшей неделе по соглашению сторон. Собеседник, близкий к администрации губернатора Пермского края пояснил, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся с ведома и при поддержке администрации губернатора. В УФСБ по Пермскому краю факт проведения оперативных мероприятий подтвердили. По данным управления, оперативники производили их в рамках проверки. О ее подробностях в ФСБ не рассказали.