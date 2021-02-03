Акции Alphabet растут в цене на 8% после публикации удачной отчетности

Alphabet опубликовала финансовый отчет по итогам четвертого квартала и всего 2020 года, показатели которого оказались лучше прогнозов аналитиков. В результате акции корпорации на внебиржевых торгах прибавили в цене почти 8% сразу после публикации отчетности.

Так, выручка Alphabet по итогам квартала достигла $56,9 млрд, что непросто на 23% превышает показатель предыдущего года, но и является новым рекордом для компании. Кроме того, прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv, были значительно скромнее: они ожидали, что продажи Alphabet составят $53,1 млрд. В результате чистая прибыль по итогам квартала достигла $15,2 млрд, что примерно на 50% лучше результата за четвертый квартал 2019 года. Наконец, выручка по итогам всего 2020 года достигла $182,5 млрд — она неизменно растет из года в год. На этот раз ее рост составил чуть более 12%, что стало самым скромным показателем с 2009 года, то есть со времен мирового финансового кризиса.

Alphabet впервые раскрыла показатели своего облачного бизнеса. По итогам года Google Cloud принес убыток на $5,6 млрд. Это связано со многомиллиардными инвестициями компании в этот бизнес. Только в минувшем году корпорация открыла четыре новых дата-центра. Именно с объемными инвестициями связан ежегодный рост показателя убытков Google Cloud. Но при этом куда заметнее растет выручка от этого бизнеса: если в 2018 году она составляла $5,8 млрд, то в 2020-м — уже свыше $13 млрд.

Кирилл Сарханянц