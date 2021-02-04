Стоп-менеджеры

Как стало известно “Ъ-Юг”, ростовский арбитраж арестовал имущество бывших топ-менеджеров обанкротившегося Донхлеббанка. Таким образом суд удовлетворил ходатайство АСВ о принятии обеспечительной меры по заявлению о взыскании с финансистов убытков на 670 млн руб., которые банк якобы понес под их управлением. Как заявило АСВ, без принятия обеспечительной меры экс-управленцы Донхлеббанка могли бы скрыть свои активы, за счет которых можно будет взыскать убытки. Как отмечает юрист, для того чтобы арестовать имущество в полном размере, его надо сначала найти, а это на практике часто не удается.



Арбитражный суд Ростовской области вынес определение об аресте имущества бывших руководителей Донхлеббанка (информация об этом есть в картотеке суда). «Заморозка» активов стала обеспечительной мерой по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с банкиров убытков на 670 млн руб.

Агентство заявило, что возможность свободно распоряжаться имуществом может привести к его сокрытию путем отчуждения в пользу третьих лиц. Суд с этим согласился и наложил на него арест до завершения рассмотрения требования о взыскании убытков.

Запрет распоряжаться имуществом коснулся восьми экс-руководителей Донхлеббанка. Размер арестованных активов в денежном выражении для каждого из них разный.

Для члена правления кредитной организации Юрия Губанова он ограничен суммой 480 млн руб., для главного бухгалтера Марины Трушенко — 221 млн руб., для председателя правления Игоря Яковлева — 229 млн руб. Также арестовано имущество на 70 млн руб. фактического владельца Донхлеббанка — питерского предпринимателя Владимира Смирнова.

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, стоимость арестованного имущества устанавливается исходя из размера требований к ответчику.

«Законом оговаривается, что стоимость имущества, на которое может быть наложено обеспечение, не может превышать размер требований к нему, но это не значит, что решение суда, согласившегося с требованиями истца, приведет к тому, что приставам действительно удастся арестовать имущество именно на заявленные суммы.

Я не исключаю, что у руководителей банкротящегося банка действительно может быть имущество, достаточное для того, чтобы реализовать решение суда в полной мере, но это имущество нужно еще найти. Очень часто это сделать не удается», — отмечает юрист.

Напомним, в ноябре прошлого года АСВ обратилось в ростовский арбитраж с заявлением о взыскании убытков с бывших руководителей ПАО «Донхлеббанк». Общая сумма требований превышает 670 млн руб. Как заявило АСВ, убытки являются следствием выдачи кредитов, которые банк выдал различным юридическим лицам в 2017–2018 годах. В марте 2019 года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом. Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб.

В январе Ленинский райсуд Ростова признал председателя правления банка Игоря Яковлева и главного бухгалтера Марину Трушенко виновными в фальсификации финансовой отчетности перед Центробанком (ст. 172.1 УК РФ). По версии обвинения, они с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка направили регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. За это банкиры были приговорены к лишению свободы сроком на два с половиной и полтора года соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Вместе с тем, Игорь Яковлев является фигурантом еще одного уголовного дела. В ноябре 2019 года он был арестован в Санкт-Петербурге в связи с обвинением в хищении денежных средств Донхлеббанка. Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка. По данным следствия, которое продолжается, это делалось по указанию господина Яковлева.

Сам он после ареста заявил, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера — владельца крупного санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова.

Основной деятельностью Донхлеббанка было финансирование строительных компаний, подконтрольных господину Смирнову. Сам он с июля 2019 года также находится под стражей в одном из питерских СИЗО по делу о мошенничестве. ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. у 88 участников долевого строительства.

Вадим Водолазов