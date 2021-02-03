Воронежское реготделение «Родины» возглавил Игорь Борисов

Новым председателем регионального отделения партии «Родина» в Воронежской области избран руководитель партячейки в Новоусманском районе Игорь Борисов, сообщили “Ъ-Черноземье” в реготделении.

Там пояснили, что соответствующее решение было принято на партийной конференции реготделения. Кандидатуру господина Борисова выдвинул лидер партии и депутат Госдумы Алексей Журавлев. Вторым кандидатом на пост являлся руководитель борисоглебской партячейки Вячеслав Владимиров. Заместителем председателя отделения на конференции был избран Вячеслав Соколов.

Предыдущий председатель отделения Любомир Радинович сложил полномочия в конце прошлого года. Он заявил, что сделал это «в пользу семейных приоритетов». После ухода из воронежского отделения господин Радинович был назначен председателем совета по международным делам партии «Родина».

Игорю Борисову 37 лет. По данным Kartoteka.ru, он является генеральным директором и владельцем ООО «Строительная компания СТМ-141». В 2020 году господин Борисов избирался от партии «Родина» по одномандатному округу №20 в воронежскую облдуму. По нему в парламент в итоге прошел глава кондитерского комбината «Сажинский» Сергей Сажин («Единая Россия»). Во время предвыборной кампании территориальная избирательная комиссия хотела отменить регистрацию Игоря Борисова из-за назначенного ему административного наказания за подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ), которым он якобы раздавал продукты. Суд, впрочем, отказал комиссии.

Сергей Толмачев