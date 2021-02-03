Суд оставил в силе решение о взыскании с дочери бывшего ГФИ Башкирии стоимости служебной квартиры

Шестой кассационный суд оставил в силе решение Верховного суда Башкирии о взыскании с дочери бывшего главного федерального инспектора Петра Капишникова Елены стоимости муниципальной квартиры в Уфе в размере 12,3 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Четырехкомнатная квартира площадью 120 кв. м была безвозмездно предоставлена Петру Капишникову в 2014 году за месяц до его увольнения администрацией Уфы по договору социального найма. Елена Капишникова впоследствии приватизировала квартиру, а в 2018 году — продала.

В марте прошлого года Кировский райсуд Уфы, в который обратилась прокуратура республики, отклонила иск надзорного ведомства. В августе Верховный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил исковые требования в полном объеме. В обеспечительных целях участок и жилой дом ответчицы в Оренбургской области арестованы.

Петр Капишников занимал должность главного федерального инспектора по Башкирии с августа 2007 до октября 2014 годов.

Влада Шипилова