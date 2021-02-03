В Татарстане в ближайшие месяцы сохранится масочный режим

В ближайшие два месяца на территории Татарстана сохранится масочный режим, несмотря на начала масштабной вакцинации от COVID-19. Об этом на пресс-конференции сказала замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

По ее словам, для смягчения антиковидных мер нужно привить не менее 60% жителей республики. «На сегодня все-таки масочный режим будет сохраняться, и те, ограничения, которые на сегодня есть, также будут сохраняться по меньшей мере до окончания эпидемического сезона гриппа и ОРВИ», — сказала госпожа Авдонина.

Она добавила, что в Татарстане будут наблюдать за ситуацией с коронавирусом до конца марта, лишь после этого планируют рассматривать возможное смягчение ограничений.

"Ъ-Казань"