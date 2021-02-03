Строительство дороги от Тувы до Республики Алтай начнется в этом году

В Туве в 2021 году начнется строительство дороги Кызыл-Хая – Кош-Агач до Республики Алтай. На первый этап работ выделено 70 млн руб. из регионального бюджета, сообщила пресс-служба правительства Республики Тыва.

Проект по автодороге был подготовлен в 2019 году. «Она пройдет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2 608 м над уровнем моря. Сегодня здесь существует проезд для автомобилей высокой проходимости, но даже для них он считается труднодоступным»,— уточнили в пресс-службе. В этом году планируется строительство двух участков общей протяженностью около 20 км. Предполагается, что трасса свяжет между собой автомагистраль Р257 «Енисей» и Чуйский тракт.

Екатерина Лукашевич