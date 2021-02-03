В Самаре выпало рекордное количество осадков

Во вторник, 2 февраля, на территории Самарской области зафиксированы абсолютные суточные максимумы количества осадков. Рекорды были установлены на четырех метеостанциях региона, сообщает Приволжское УГМС.

Наибольшее количество осадков выпало в Самаре (20,6 мм). Это составляет почти половину от месячной нормы осадков и на 3,2 мм больше предыдущего суточного рекорда для этого дня, установленного в 2016 году. В Клявлино выпало 16,6 мм осадков, отклонение от предыдущего максимума для этого дня составило 0,6 мм.

Рекордное количество осадков также зафиксировано в Челно-Вершинах (12,8 мм) и на метеостанции Аглос (16,0 мм).

Андрей Сазонов