«Мотовилиха» заключила контракт с узбекской нефтегазовой компанией

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы» и находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») заключило первый прямой контракт с государственным концерном «Узбекнефтегаз» на поставку труб для бурильных нефтяных установок. Как сообщает пресс-служба «Мотовилихинских заводов», сумма контракта составляет около 80 млн руб. По его условиям, гражданский дивизион «Мотовилихи» поставит в течение года 250 утяжеленных сбалансированных труб, которые будут использоваться для освоения нефтегазовых месторождений в Республике Узбекистан. Отгрузка первой партии из 64 штук пройдет в марте.

По данным директора «РТ-Капитал» Кирилла Федорова, в 2019 году объем экспорта МГМ в денежном выражении составил 480 руб., а в прошлом году этот показатель увеличился на треть. «Выручка от продажи нефтепромыслового оборудования превысила 1 млрд руб., из них около 15% пришлось на Республику Узбекистан. В этом году мы планируем нарастить сотрудничество с нефтегазовыми компаниями региона и увеличить объемы экспорта на 5% к уровню прошлого года»,— отметил господин Федоров. Директор ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Сергей Дядькин уточнил, что в 2020 году компания отгрузила около 3 тыс. тонн бурильных труб. Сейчас доля МГМ на этом рынке оставляет 21%.

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» производит гражданскую продукцию в рамках деятельности группы предприятий ПАО «Мотовилихинские заводы». Выпускает насосные штанги, утяжеленные бурильные и ведущие трубы, инструмент для капитального ремонта скважин, а также широкий спектр металлургической продукции. Чистая прибыль по итогам 2019 года — более 594 млн руб.