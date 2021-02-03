Семья депутата Госдумы от Краснодарского края займется виноделием

В ноябре 2020 года в Абинске (Краснодарский край) зарегистрировано ООО «Кубаньвинагро». Информация об этом размещена в системе «СПАРК-Интерфакс». Основным видом деятельности компании является выращивание винограда и производство вина. Руководителем общества указан Дмитрий Казаченко, бенефициар - Иван Демченко.

Иван Демченко также является совладельцем еще шести компаний, включая ООО «Новосталь-М», которому принадлежит 80% «Абинского электрометаллургического завода» (АЭМЗ). Кроме того, в 2020 году господин Демченко занимал пост первого заместителя генерального директора АЭМЗ. Он является сыном основателя АЭМЗ, депутата Государственной Думы от Краснодарского края Ивана Демченко.

Компания «Кубаньвинагро» уже разместила ряд вакансий на портале «Работа России», в том числе агронома и рабочего сельскохозяйственного производства, в должностные обязанности которого входит работа на виноградниках. Адресом места работы указан адрес АЭМЗ (Абинск, улица Промышленная, д. 4).

Наталья Решетняк