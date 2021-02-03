Экс-судья Краснодарского крайсуда Елена Хахалева не смогла вернуть мантию

Дисциплинарная коллегия Верховного суда (ВС) РФ не удовлетворила апелляционную жалобу экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщили в пресс-службе суда “Ъ”.

Госпожа Хахалева пыталась обжаловать решение коллегии ВС от 5 октября 2020 года. Тогда досрочное прекращение полномочий судьи признали правомерным. Причиной лишения судейского статуса стал выезд в командировки без официального разрешения. Установлено, что с 2016 по 2019 года Елена Хахалева отсутствовала на рабочем месте 128 дней без уважительной причины.

Теперь экс-судья вправе обжаловать решение дисциплинарной коллегии в президиуме Верховного суда РФ.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение досрочно лишить судью полномочий и привлечь к дисциплинарной ответственности.

Наталья Решетняк