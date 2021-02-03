Ярославские предприятия отгрузили продукцию на 450 млрд рублей

В Ярославской области в 2020 году объем отгруженных товаров промышленными предприятиями региона составил 450,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе областного правительства. Этот показатель на 2,9% превышает результат 2019 года.

По итогам 2020 года наибольшая положительная динамика отмечена у производителей электронных и оптических изделий. Выпуск продукции в этой сфере увеличился на 29,8%. Также выросло производство напитков и мебели. В то же время произошло снижение объемов производства на предприятиях по ремонту и монтажу машин и оборудования.

По словам заместителя председателя правительства региона Максима Авдеева, пандемия коронавируса сказалась на работе промпредприятий области. Однако правительство предпринимало все необходимые меры, чтобы сохранить экономику региона,

«Спад промышленности в 2020 году оказался менее значительным, чем прогнозировался. Есть все предпосылки для восстановительного роста этого сектора экономики в текущем году»,— отметил господин Авдеев.

София Бастрыгина