Еще два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 93 случая заражения коронавирусом за сутки. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — 65-летний мужчина и 66-летняя женщина, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 36 жителей Ижевска, 15 граждан из Воткинска, девять — из Глазова, по семь — из Игринского и Дебесского районов, шесть — из Кезского района, пять — из Завьяловского района, четыре — из Увинского района, по одному — из Глазовского, Красногорского, Шарканского и Ярского районов. В их числе 15 детей до 14 лет и 19 человек старше 65 лет. При этом 140 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 25937 случаев заражения COVID-19. Из них 341 закончился летальным исходом, 22403 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 128 заболевших находятся в тяжелом состоянии.