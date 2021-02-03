Компания Playrix выходцев из России вошла в тройку успешных издателей игр

Игровая компания Playrix, которую сновали братья Игорь и Дмитрий Бухманы, по итогам 2020 года вошла в тройку издателей с самыми высокими доходами в мире в рейтинге аналитической компании App Annie. Год назад она занимала седьмое место, передает РБК.

Первые два места в рейтинге заняли китайские компании Tencent (WeChat, платежные системы, торговые площадки и т.д.) и NetEase (разработчик игр, управляет поисковиком и почтовым сервисом). Они сохраняют лидерство на протяжении четырех лет.

Доходы издателей не раскрываются. Из финансовых отчетностей следует, что консолидированная выручка Tencent достигла $49,8 млрд, NetEase — $7,7 млрд. Playrix не раскрывает свои финансовые показатели.

Playrix основана братьями Игорем и Дмитрием Бухманами из Вологды. Среди наиболее известных игр, выпущенных компанией,— «Gardenscapes», «Homescapes» и «Township». В апреле 2019 года Bloomberg впервые назвал Игоря и Дмитрия Бухманов миллиардерами, оценив состояние каждого из них в $1,4 млрд.