Пермская финансово-производственная группа сменила гендиректора

Генеральным директором Пермской финансово-производственной группы назначена Елена Титова. Как сообщили в пресс-службе группы, к своим обязанностям госпожа Титова приступает с сегодняшнего дня, 3 февраля. На этом посту Елена Титова сменила депутата краевого парламента Георгия Ткаченко. Господин Ткаченко в свою очередь назначен на должность советника председателя совета директоров ООО «ПФП-группа». В ближайшее время он возглавит один из новых крупных проектов группы.

Елена Титова окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальностям «Финансы и кредит» и «Маркетинг». Работает на предприятиях ПФПГ Холдинга 17 лет. До назначения гендиректором группы занимала должность заместителя директора представительства ООО «ПФП-группа» в Москве.

Пермская финансово-производственная группа (ПФП-группа) — российский инвестиционный холдинг, основан в 1991 году. В настоящее время ПФП-группа имеет более 60 предприятий, насчитывает 25 000 работников, ведет бизнес в 556 населенных пунктах России, Казахстане и Узбекистане. Среднегодовая выручка составляет более 1 млрд долларов, ежегодный темп роста — более 15%, накопленные инвестиции — 2,99 млрд долларов. Группа имеет активы в телекоме, нефтесервисе, финансовом секторе, девелопменте и недвижимости.