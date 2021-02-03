Мексика одобрила применение вакцины «Спутник V»

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков выдала разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гателль. Он сказал об этом на пресс-конференции, передает Reuters.

Вчера, 2 февраля, власти Мексики подписали контракт на поставку препарата. Предварительно есть договоренности о поставке 24 млн доз. В Мексике также разрешено использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфорда. Российский препарат также одобрен в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Сербии и других странах.

Мексика — один из лидеров по числу смертей от коронавирусом в мире. Она находится на третьем месте, от COVID-19 умерли 159 тыс. человек. Больше только в Бразилии (226 тыс.) и США (447 тыс.). По числу заражений Мексика находится на 13 месте (1,9 млн).

Об эффективности российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».