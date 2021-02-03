Портфель на вырост

Розничный кредитный портфель ВТБ в 2020 году вырос на 12%, не дотянув до среднего показателя по рынку и темпам роста портфеля Сбера. Банк рассчитывает в нынешнем году опередить рынок, который, по его оценке, вырастет на 10%. Ставка делается на ипотечные кредиты и кредиты наличными, в том числе на активном переводе услуг в онлайн-формат. Кроме того, банк собирается сохранить высокие темпы привлечения физических лиц в инвестиционные продукты. В частности, на этот год запланирован выпуск валютных субординированных облигаций для квалифицированных инвесторов.

Портфель кредитов физических лиц ВТБ за 2020 год вырос на 12% до 3,69 трлн руб., а продажи — на 17% до 1,747 трлн руб. Об этом сообщил журналистам заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По данным ЦБ, объем розничного портфеля российских банков вырос за минувший год на 13,6%. В частности, портфель кредитов физических лиц в Сбербанке увеличился на 17%.

Из всех розничных направлений в ВТБ сильнее всего выросли продажи ипотечных кредитов (на 18,6% по сравнению с 2019 годом). При этом снижение объемов продаж затронуло лишь сегмент автокредитов (на 8%). В текущем году госбанк решил запустить новый продукт, который позволит привлечь автолюбителей.

Совместно с «ВТБ Лизинг» планируется протестировать сервис долгосрочной (двух лет) аренды автомобиля для физических лиц.

Это позволит госбанку расширить клиентскую аудиторию и усилить позиции на рынке. «Мы видим, что на смену личным автомобилям приходят инструменты шеринговой экономики — каршеринг, такси и подписка. Этот тренд усиливается»,— указывает господин Печатников.

В ВТБ ожидают, что рынок розничного кредитования в России вырастет за 2021 год на 10%, и намерены показать темпы роста выше рыночных. «Основным драйвером роста останется ипотека, также рост рынка мы ждем по кредитам наличными»,— указали в банке. Кроме того, ВТБ также продолжит работать над переводом выдачи кредитов в онлайн-формат.

«К 2022 году мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате»,— заявил господин Печатников.

Объем привлеченных средств розничных клиентов по итогам ушедшего года в банке вырос на 26% до 6,8 трлн руб. Значительнее всего выросли вложения в инвестиционные инструменты — на 77% до 1,9 трлн руб. В текущем году ВТБ планирует увеличить привлечение инвестиций от физлиц примерно на 30%. Таким образом, банк собирается обогнать рынок, который, по его оценкам, вырастет на четверть. По словам господина Печатникова, в ближайшее время планируется предложить квалифицированным инвесторам новый продукт — «субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте с возможностью получить значительно более высокую доходность по сравнению со стандартными сберегательными продуктами».

Ольга Шерункова