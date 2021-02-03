Экс-глава ЕЦБ Марио Драги может возглавить правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил экс-главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги для переговоров. Он сделал это после того, как заявил о желании сформировать новое неполитическое правительство. Как пишет Reuters, приглашение господина Драги означает, что его попросят возглавить новое правительство.

Господин Маттарелла заявил о невозможности проведения досрочных парламентских выборов для преодоления кризиса в период пандемии коронавируса. Он сказал, что поручит сформировать правительство, которое займется «острыми проблемами». «Я считаю своим долгом обратиться ко всем политическим силам ради правительств высокого уровня, которое не должно отождествляться с какой-либо политической формулой»,— говорится в обращении президента Италии.

Ранее председатель палаты депутатов Италии Роберто Фико заявил о невозможности создания нового большинства. Господину Фико было поручено провести консультации для выхода из правительственного кризиса.

Очередной итальянский политический кризис начался после демарша партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия», которая вышла из правящей коалиции, лишив таким образом нынешнего премьера поддержки большинства. Глава правительства Джузеппе Конте подал прошение об отставке.

Подробнее о причинах отставки — в материале “Ъ” «Премьер-министр Италии ушел, чтобы остаться».