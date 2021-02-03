Андре Виллаш-Боаш ушел из «Марселя»

Французский футбольный клуб «Марсель» на своем сайте объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды. «Это решение стало неизбежным, учитывая недавние события, которые наносят серьезный ущерб "Марселю" и его сотрудникам»,— говорится в сообщении.

Ранее во вторник специалист написал заявление об отставке, заявив, что «не согласен со спортивной политикой клуба в последние два-три года». В том числе с недавним подписанием контракта с игроком Оливье Нтшамом, от которого Виллаш-Боаш ранее отказался. Как отмечается в релизе клуба, в отношении тренера будут приняты дисциплинарные санкции.

На выходных несколько сотен фанатов «Марселя» прорвались на базу команды, требуя отставки руководства клуба. При этом болельщики применяли дымовые шашки и фаеры, от которых вспыхнуло несколько деревьев у входа на базу. Сообщалось, что полиция арестовала 25 человек.

Андре Виллаш-Боаш тренировал «Марсель» с конца мая 2019 года. «Зенит» португалец возглавлял с 2014 по 2016 год и выиграл с петербургской командой чемпионат (2015), Кубок (2016) и Суперкубок (2015) России.

«РИА Новости»