23,3 процента составила на 1 января 2021 года доля вложений нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил Банк России. На эту дату показатель оказался минимальным с 1 мая 2016 года — снизившись с 23,7% на 1 декабря 2020 года. Иностранные инвесторы в декабре снизили вложения в ОФЗ на 22 млрд руб., или на 0,7%, до 3,2 трлн руб. В то же время объем всего рынка ОФЗ вырос на 118 млрд руб., или на 0,9%, до 13,7 трлн руб. В 2020 году нерезиденты увеличили инвестиции в ОФЗ на 321 млрд руб., или на 11,2%, а объем рынка этих гособлигаций вырос на 4,8 трлн руб. (на 53,5%). Таким образом, на долю нерезидентов пришлось всего 6,7% годового прироста рынка.