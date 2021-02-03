Воронеж ищет средства разделения

Ранее оцененная в 500 млн руб. организация раздельного сбора мусора в Воронежской области потребовала привлечения еще 300 млн руб. из федерального центра. Эти средства пойдут только на реализацию проекта в Воронеже и пригороде, в частности на закупку контейнеров и приведение в порядок контейнерных площадок. Их состояние губернатор Александр Гусев оценил как «крайне неудовлетворительное». Внедрению раздельного сбора в регионе в целом, по его словам, мешает отсутствие необходимого числа полигонов и досортировки. Строительство этих объектов потребует еще около 3,5 млрд руб. Эксперты среди других проблем называют отсутствие средств на организацию раздельного сбора в тарифах регоператоров и законодательные сложности оплаты этой услуги.

О реализации проекта по внедрению раздельного сбора мусора в Воронежской области пресс-служба правительства региона рассказала накануне по итогам прошедшего 1 февраля у губернатора Александра Гусева оперативного совещания. Год назад регион получил 1 млрд руб. федерального гранта, и половину этих средств планировалось направить на организацию сбора «сухих» и «мокрых» отходов, а также пластика и стекла в 15 городах области. Однако уже в середине 2020 года эти планы были существенно скорректированы.

Весной руководитель сопровождавшего проект областного Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) Алексей Антиликаторов и его заместитель Сергей Курило стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. После этого главы ведомства постоянно менялись, а затем АИР было решено расформировать. Летом облправительство решило сосредоточиться на первом этапе раздельного сбора — в Воронеже и пригородном Семилукском районе. Областному центру выделили 450 млн руб., второму муниципалитету — 50 млн руб.

На прошедшем совещании было заявлено, что указанные лимиты уже доведены до муниципалитетов. В частности, мэрия Воронежа купила 4,5 тыс. контейнеров на 30,2 млн руб., а администрация Семилукского района заключила договор с местной исправительной колонией на приобретение контейнеров на 4,2 млн руб., а также провела совместный аукцион на благоустройство площадок сбора твердых коммунальных (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО). Помимо этого раздельный сбор при поддержке Немецкого общества по международному сотрудничеству организуют в Нововоронеже и Рамонском районе. В конце 2020 года Нововоронеж получил 320 контейнеров и 126 урн для раздельного сбора, а Рамонский район 2 февраля — 210 контейнеров и мусоровоз (по словам главы района Николая Фролова, требуется всего 550 обычных и 775 специальных контейнеров). Кроме того, немецкие специалисты для этого муниципалитета разработали концепцию развития системы обращения с ТКО «с учетом особенностей морфологии отходов».

Внедрение раздельного сбора на этих четырех территориях планируется завершить в нынешнем году. Руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин предложил «аналогичным образом реализовать программу и на остальной части области», начав с Павловского, Поворинского и Россошанского районов. В них, по его словам, уже созданы мусоросортировочные линии. Александр Гусев предложение поддержал.

Вчера в региональном департаменте ЖКХ пояснили “Ъ-Черноземье”, что выделенные Воронежу и Семилукскому району средства помимо закупки контейнеров должны быть направлены на создание контейнерных площадок и организацию подъездных путей. В ведомстве затруднились оценить расходы на работы в Павловском, Поворинском и Россошанском районах, так как еще «проводится анализ потребности в закупке контейнеров и оборудовании площадок». По данным департамента, в Минприроды РФ может быть подана заявка на финансирование «в случае распределения субсидий из федерального бюджета». Пока же «организация раздельного сбора реализуется в соответствии с определенными этапами, существенных сложностей не наблюдается».

Губернатор в конце 2020 года рассказывал в интервью “Ъ-Черноземье”, что быстрой реализации программы мешает «крайне неудовлетворительное» состояние контейнерных площадок: «Приходить на них с хорошими инструментами для раздельного сбора мусора было бы неправильно. Поэтому мы весной начнем обустройство площадок и подъездных путей, а потом уже будем ставить контейнеры для раздельного сбора. Конечно, здесь есть тонкость правильности бюджетных взаимоотношений, так как власти к площадкам отношений не имеют. Это общедолевая собственность, но юристы нашли вариант, по которому мы можем эти работы проводить. Очевидно, что ни управляющие компании, ни регоператор этого сами оперативно сделать не смогут. Без нашей помощи это будет продолжаться десятилетиями».

Александр Гусев отметил, что регион полностью пока не готов к внедрению раздельного сбора «с точки зрения наличия полигонов» и «досортировки», поэтому проект и решено начать с Воронежа и пригородов, которые обслуживает мусоросортировочный комплекс регоператора «Экотехнологии». «Дальше задача — за четыре-пять лет построить необходимое количество полигонов в районах. У нас многие полигоны либо не соответствуют современным требованиям, либо находятся в высокой стадии заполнения. Пока сданы два полигона, а нужно 12–14», — пояснил господин Гусев.

По его оценке, «малой финансовой кровью» при строительстве полигонов и последующей за этим организации раздельного сбора не обойтись. На проект по раздельному сбору регион рассчитывает получить еще 300 млн руб. из федерального бюджета. «Этот ресурс должен позволить реализовать проект в Воронеже и пригороде в течение 2021 года», — рассказал губернатор. Стоимость организации одного полигона он оценил в 250–300 млн руб.: «Общая сумма проекта может превысить 3,5 млрд руб.». Сейчас облправительство ищет «наиболее экономически выгодный вариант».

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин одной из основных проблем при реализации упомянутого проекта в России называет отсутствие дополнительных средств на организацию и транспортирование раздельно собранных отходов в тарифах региональных операторов. «Также есть законодательные сложности при выставлении счетов за оказанную услугу, в том числе в части подтверждения потребителями осуществления фактического раздельного накопления», — добавил эксперт. По словам господина Губайдуллина, пока эти проблемы не будут урегулированы в действующем законодательстве, «говорить о повсеместном раздельном накоплении ТКО преждевременно».

Александр Прытков, Андрей Цветков