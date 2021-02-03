Экс-министру задали чтение

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной. В прокуратуре области отметили, что материалы дела переданы ей для ознакомления. Как писал „Ъ“, госпожа Мазина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке аппаратов УЗИ для больниц региона. По версии следствия, бывший министр, зная о том, что коммерческая организация поставила медучреждениям не соответствующую регистрационным удостоверениям технику, подписала документы о ее приемке. В результате, как считает СКР, бюджету области был причинен ущерб в размере 53 млн руб. Госпожа Мазина вину не признает.



Следственное управление СКР по Саратовской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Натальи Мазиной. Как сообщили в прокуратуре, в настоящий момент госпожа Мазина получила из СК материалы дела для ознакомления. Ранее „Ъ“ писал, что экс-глава минздрава региона обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, с октября по ноябрь 2018 года областное министерство здравоохранения заключило три государственных контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для мед­учреждений региона. В декабре 2018 года — январе 2019 года на момент приемки оборудования госпожа Мазина якобы была проинформирована о несоответствии предлагаемых к поставке аппаратов УЗИ условиям госконтракта. Согласно регистрационным удостоверениям на технику, выданным Росздравнадзором России, в больницу должны были быть доставлены одни аппараты, по факту же, поставщик прислал другие.

Как уточнили в Следственном комитете, в соответствии с действующим законодательством, эксплуатация медоборудования на территории России возможна только в строгом соответствии с регистрационным удостоверением, выданным на конкретную модель.

Следствие считает, что глава областного минздрава, «используя предоставленные ей властные полномочия, вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной побуждениями карьеризма, стремлением любым путем исполнить государственную программу и избежать претензий со стороны руководства по поводу заключения государственного контракта с недобросовестным поставщиком», не распорядилась как государственный заказчик отказаться от приемки фальсифицированного ­оборудования.

Также, по версии следствия, она должна была принять меры по факту поставки техники ненадлежащего качества и обратиться к поставщику, чтобы тот выслал соответствующее госконтракту оборудование. Вместо этого министр якобы допустила приемку техники, не отвечающей требованиям качества и безопасности, тем самым причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму стоимости госконтракта — свыше 53 млн руб. Кто выступал подрядчиком, СК не уточняет. По данным „Ъ“, речь идет о саратовском ООО «СМС технологии», которое также фигурирует в деле о злоупотреблении полномочиями при закупке четырех рентгеновских аппаратов в сумме на 49 млн руб. Компания принадлежит Олегу Сипягину. В ООО уголовное дело в отношении министра не комментируют. Во время предварительного расследования госпожа Мазина находится под домашним арестом.

Как писал „Ъ“, следственные органы и прокуратура дважды пытались отстранить Наталью Мазину от должности министра через суд, однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении ходатайства и апелляционного представления. В апреле 2020 года госпожа Мазина покинула по собственному желанию должность главы минздрава, которую занимала с 2018 года, при этом продолжила работать в системе здравоохранения. В этом же месяце бывший министр заняла пост главного врача ГУЗ «Областная клиническая больница», но в октябре 2020 года оставила его также по своей ­инициативе.

Адвокат обвиняемой Андрей Морозов сообщил, что его подзащитная «вину не признает, ее позиция остается прежней». «Скоро приступим к ознакомлению с делом. Будем изучать, примерно, несколько недель, так как оно многотомное»,— отметил господин Морозов, уточнив, что более подробно представит версию защиты в суде.

Мария Шахрай