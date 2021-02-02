Аэропорты Кемерово и Петропавловска-Камчатского возобновляют рейсы за рубеж

Международное авиасообщение из аэропортов Кемерово и Петропавловска-Камчатского возобновляется, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Дата первых заграничных рейсов оттуда пока неизвестна.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерово и города Петропавловска-Камчатского»,— приводит ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее оперштаб разрешил 8 февраля возобновить международное авиасообщение из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Россия закрыла международное авиасообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С лета происходит постепенное возобновление полетов. Сейчас россиянам можно летать в Белоруссию, Вьетнам, Египет, Индию, Катар, Киргизию, Казахстан, ОАЭ, Сербию, Танзанию, Турцию, Финляндию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею, Японию, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.