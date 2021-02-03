Склад небоеприпасов

На публичных слушаниях по смене зонирования территории Пермского института ФСИН жители Индустриального района подняли вопрос о строительстве склада боеприпасов на расположенном рядом участке. Однако выяснилось, что относительно этой земли решение уже принято окончательно: склад будет возведен. Более того, уже проведена экспертиза и выдано разрешение на строительство объекта. Жители опасаются появления такого хранилища на территории района и создали петицию против его строительства. Городские власти уверяют, что объект не представляет угрозы, так как на складе не будут храниться боеприпасы и взрывчатые вещества.



Сегодня в администрации Индустриального района Перми состоялись публичные слушания о смене зонирования на участке по ул. Карпинского, 125. Пермский институт ФСИН России просит установить для этой территории зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6). Речь идет об участке, который уже использует образовательное заведение: сейчас здесь располагаются учебные корпуса и объекты, столовая и гараж. Как пояснил представитель учебного заведения, в настоящее время на этом участке зонирование не установлено в принципе и введение зоны обслуживания Ц-6 требуется для приведения территории в соответствие градостроительному кодексу.

Однако участники слушаний ожидали, что будет обсуждаться другой вопрос — смена зонирования для строительства на Бахаревке склада ГУФСИН. Напомним, впервые о намерениях ГУФСИН построить склад на Бахаревке стало известно на ноябрьском заседании Пермской думы. Изначально сообщалось, что на складе будут храниться боеприпасы, средства взрывания и взрывчатые вещества. Депутаты усомнились в безопасности этого объекта и решили обсудить вопрос дополнительно. Позднее стало известно, что боеприпасов на складе не будет, зато там разместят средства защиты: бронежилеты, шлемы, каски, щиты, оружие (пистолеты и автоматы), а также смазки и масла. На заседании думы в декабре депутаты одобрили смену зонирования на участке под склад.

Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин пояснил, что «произошла путаница»: склад ГУФСИН планируется строить тоже на участке по ул. Карпинского, 125, но под другим кадастровым номером. По словам господина Лапшина, решение о смене зонирования на этой территории уже принято окончательно, более того, проведена экспертиза и выдано разрешение на строительство.

Жители Индустриального района, присутствовавшие на слушаниях, возмутились, что решение было принято без учета их мнения. Выяснилось, что они обеспокоены появлением склада ГУФСИН на территории района и создали онлайн-петицию против строительства объекта. Документ подписали более тысячи человек.

Глава администрации Индустриального района Александр Иванов напомнил, что ранее на территории института ФСИН находилось военное авиационное училище, на базе которого хранилось различное оружие. «Помимо него в Перми был институт ракетных войск. В то время наличие двух учебных заведений минобороны в миллионном городе не вызывало никакого напряжения»,— отметил господин Иванов.

По мнению Александра Иванова, жители, подписавшие петицию, сделали это из-за «нехватки информации». «Люди просто не разобрались в вопросе, не знают, что именно и где будут строить»,— заявил глава администрации Индустриального района. Он заверил, что будущий объект не опасен, так как не предусматривает хранения боеприпасов, патронов и взрывчатых веществ.

Дмитрий Лапшин подтвердил слова главы района. «Объект назвали складом боеприпасов, так как такой статус необходим, чтобы его построить. Но в заключении экспертизы четко прописано, как именно сможет использоваться помещение. В нем не могут храниться ракеты и порох, а оружие допустимо хранить только в разряженном состоянии. Хранение там опасных объектов будет нарушением использования здания»,— сообщил главный архитектор Перми.

Жители поинтересовались, не планируется ли на том участке, для обсуждения которого на самом деле были организованы слушания, в будущем построить еще один склад. Представитель института ФСИН заявил, что строительства каких-либо объектов в планах на ближайшие три года нет, и финансирование на это не предусмотрено.

Александр Иванов объявил слушания завершенными. Оставшиеся вопросы участникам предложили обсудить с ГУФСИН России по Пермскому краю и Пермским институтом ФСИН в рабочем порядке.

Екатерина Артемова