«Яндекс» подгрузил актив

Группа компаний «Яндекс.Такси» приобрела кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК «Везет», основателем и руководителем которой является краснодарский бизнесмен Евгений Львов. Сделка, по заявлению «Яндекс.Такси», направлена на улучшение клиентского сервиса. Эксперты называют приобретение нового актива относительно рядовым поглощением и попыткой «Яндекса» расширить свое влияние на рынке. В ГК «Везет» в настоящий момент соглашение не комментируют.

Группа компаний «Яндекс.Такси» объявила о покупке нескольких кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок ГК «Везет» (основатель и гендиректор— краснодарский предприниматель Евгений Львов). По сообщению пресс-службы «Яндекса», сумма сделки составляет $178 млн. Часть средств выплатят по результатам интеграции, которую планируют завершить во втором квартале 2021 года. В ГК «Везет» пока не комментируют соглашение.

По заявлению ГК «Яндекс.Такси», сделка поможет улучшить клиентский сервис, а также ускорит развитие логистической платформы. В частности, жителям ряда регионов предложат экспресс-доставку посылок и грузов.

Международная IT-компания «Яндекс.Такси» развивает бизнес в нескольких направлениях: это онлайн-заказ такси, каршеринг, фудтех и логистика. Компания управляет супераппом под брендом «Яндекс Go» (сервис «Яндекс.Такси» до августа 2020 года) и др. Компания создана в результате слияния бизнесов по онлайн-заказу такси «Яндекса» и Uber в России и странах СНГ, зарегистрирована в Нидерландах.

В пресс-службе сервиса «Доставка Яндекс Go» “Ъ-Кубань” рассказали, что логистическое направление «Яндекс Go» запустили в 2019 году и уже тогда видели в нем потенциал. «В год пандемии "Доставка" показала быстрый рост, даже после окончания режима самоизоляции он продолжился. С началом пандемии в 2020 году "Яндекс" начал активно помогать компаниям, которые не могут организовать логистику своими силами или испытывают нехватку курьеров, в том числе грузового транспорта. Наша заинтересованность в этом направлении бизнеса сохраняется»,— сообщили в компании.

Также в «Яндекс.Такси» подчеркивают, что, в отличие от анонсированного в июле 2019 года соглашения, речь идет о приобретении лишь части активов ГК «Везет». Сделка не распространяется на софт и будет действовать в ограниченном количестве регионов.

Напомним: в июле 2019 года компания «Яндекс.Такси» сообщила о покупке кол-центров и программного обеспечения ГК «Везет». Тогда акционеры «Везет» должны были получить до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $ 71,5 млн при достижении ключевых показателей. Но агрегатор несколько раз отзывал ходатайство о покупке активов ГК «Везет», меняя структуру сделок. Как сообщал “Ъ”, в июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке ГК «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%. В ФАС заявили, что сделка противоречит закону о защите конкуренции.

ГК «Везет» создана в апреле 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia и «Везет» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везет»). Сервисы компании доступны более чем в ста городах России, включая Краснодарский край. Основным акционером ГК «Везет» является фонд UFG Private Equity. Его основатель и гендиректор— краснодарский предприниматель Евгений Львов.

По оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, данную сделку можно считать второй попыткой «Яндекса» расширить свое влияние на этом рынке. Имея значительные финансовые ресурсы, «Яндекс» может претендовать на расширение бизнеса в смежных сферах, в том числе в области грузоперевозок. «Текущая сделка структурирована так, чтобы не было необходимости запрашивать разрешение регулятора, да и сумма относительно незначительна— $ 178 млн»,— рассказал “Ъ-Кубань” аналитик. Вместе с тем он считает, что доля «Яндекс.Такси» может вырасти до 40—50% российского рынка такси и без полного поглощения ГК «Везет». А покупка кол-центров не улучшит значительно уровень сервисов «Яндекс.Такси», но снизит конкуренцию на региональном рынке.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын говорит, что сделка проливает свет на стратегию «Яндекса».

«Предприятию необходимо расширяться, так как компании в области агрегации предложений такси и доставки еды оцениваются дорого тогда, когда они, во-первых, занимают значительную долю рынка, а во-вторых, могут объяснить, каково их направление дальнейшего развития. Как сообщала пресса в прошлом году, сумма оценки "Яндекс.Такси" владельцем доходит до $ 8,5 млрд. С первым пунктом, долей рынка, у "Яндекс.Такси" проблем нет: это лидирующий на рынке игрок. С драйверами роста не так все просто: уже сам факт консолидации рынка и покупки его игроков свидетельствует о том, что органический рост исчерпан»,— объясняет аналитик.

По его оценке, форматирование сделки как покупка оператора грузоперевозок и кол-центров— удачная идея. Во-первых, антимонопольному ведомству не к чему придраться, во-вторых, потенциальные инвесторы (в перспективе будущего IPO) видят: компания расширяется в смежных сегментах.

Оценивая сумму сделки, аналитик отмечает, что с учетом $ 8,5 млрд стоимости самого «Яндекс.Такси» покупка представляет собой рядовое поглощение.

Наталья Решетняк