Пермдолгострой

Арбитражный управляющий бывшего девелопера «Перм­промжилстрой» выставил на торги один из самых известных в Перми долгостроев — незавершенное 22-этажное административное здание по ул. Екатерининской, 175. Начальная цена объекта готовностью в 62% составляет 259,2 млн руб. Кроме коммерческого здания, недостроенный комплекс включает в себя три жилых дома и является одним из крупнейших проблемных объектов города. Федеральные и краевые власти собираются завершать эти дома. Эксперты обращают внимание, что коммерческие площади в таких больших объемах могут оказаться невостребованными. Кроме того, без права достройки жилых домов инвесторам не интересно административное здание.



Конкурсный управляющий ООО «ПО „Пермпромжилстрой“» (ППЖС) Андрей Котельников выставил на торги недостроенное административное здание по ул. Екатерининской, 175. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, начальная цена объекта составила 259,2 млн руб. В лот входят 22-этажное административное здание площадью застройки 1,1 тыс. кв. м, а также право аренды участка в 4,1 тыс. кв. м.

Степень готовности долгостроя — 62%, объект включает подземную парковку. Нежилые помещения имеют общую проектную площадь 12,81 тыс. кв. м, в том числе площадь мест общего пользования — 220,4 кв. м. Объект обременен залогом в обеспечение требований московского ООО «Финмакс» (деятельность по финансовой аренде). Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 марта, торги состоятся 11 марта.

«Пермпромжилстрой» в 2004 году по соглашению с мэрией взялся достроить дома разорившегося ООО «Поллукс». В качестве компенсации расходов компания получила право на освоение участка по ул. Екатерининской, 175 (м/р Данилиха-1, площадь территории 2,6 га). Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» (комплекс многоэтажных жилых и административных объектов). Строительство жилья компания начала в 2008 году, ЖК должен был включать 305 квартир. В начале 2011 года ППЖС вошел в процедуру внешнего управления, а через два года был признан банкротом. Сегодня недостроенный комплекс включает три жилых дома, а также административное здание. Договоры долевого участия заключены по 131 квартире. Первый дом высотой 18 этажей готов на 62%, закончен каркас здания. По второму дому построено три этажа из десяти (степень готовности 29%), третье здание высотой 16–18 этажей находится на стадии свайного поля (степень готовности 10%).

В 2018 году строительной компании «Орсо групп» было интересно завершение жилых домов, и она провела предпроектный анализ земельного участка, однако впоследствии отказалась от своих намерений.

В краевом минстрое пояснили, что федеральный фонд защиты дольщиков решил достроить три проблемных дома, однако на достройку административного здания, входящего в комплекс, меры поддержки не распространяются. «Смена владельца административного здания не повлияет на достройку домов»,— заметили в минстрое.

Недавно региональный фонд объявил конкурс на техобследование и проект достройки домов (начальная цена — 26,1 млн руб.). К концу 2023 года объекты должны быть завершены.

Эксперты, опрошенные „Ъ-Прикамье“, неоднозначно отзываются о привлекательности достройки административного здания. Руководитель ГК «ПМД» Олег Стародубцев сообщил, что ранее в ПМД изучали возможность завершения жилых домов, но достройка административного здания холдингу не интересна. «Без права достройки жилых домов я считаю эти торги бесперспективными, не говоря о том, что надо будет заниматься экспертизой проекта — что сносить, а что достраивать. К тому же, у здания остается компания-залогодержатель»,— пояснил Олег Стародубцев.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный полагает, что коммерческие площади незавершенного ЖК в таких больших объемах не будут востребованы с учетом тренда на удаленную работу компаний. Собеседник считает, что здание будет интересно инвесторам, если себестоимость его завершения обойдется в сумму меньшую, чем строительство коммерческих площадей «в рынке». «При первом приближении цена объекта не выглядит суперпривлекательной. К примеру, надо будет менять кирпичную кладку наружных и внутренних стен — именно такое заключение экспертов было по соседнему жилому зданию»,— отметил господин Бесфамильный.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова