Инвестиции, потребление и госрасходы не обещают рывка

По данным Росстата (см. “Ъ” от 2 февраля), ВВП РФ снизился в 2020 году на 3,1%. Основной негативный вклад внесли частное потребление (на уровне 4,4 процентного пункта, п. п.) и инвестиции (1,3 п. п.), а частично компенсировали его крайне сильное снижение импорта и максимальное за всю современную историю госпотребление (вклад — плюс 0,7 п. п.), обеспеченное смягчением бюджетной политики.

Аналитики ING отмечают, что на фоне крайне низких инвестиций и доходов граждан, а также исчерпания возможностей массированной бюджетной поддержки обеспечить восстановление экономики России в 2021 году на уровне большем, чем эффект базы, будет крайне сложно. Во-первых, падение капвложений на 6,2% в 2020 году снизило их уровень до 21,2% ВВП — минимума с 2007 года, тогда как целевым объявлен уровень в 25% ВВП. «Существенное наращивание инвестиционного спроса потребует ожиданий долгосрочного восстановления потребления»,— замечают в ING. Однако по крайней мере в краткосрочной перспективе оно будет подавленным из-за низкого уровня реальных доходов, который с 2013 года упал более чем на 10% и сейчас находится ниже, чем 10 лет назад (см. график). Второе препятствие восстановлению — ограниченные возможности наращивания бюджетной поддержки экономики: из-за резкого роста кризисных госрасходов сейчас их консолидированный уровень, по оценке экономистов банка, достиг 40% ВВП.

Дмитрий Поляков из «Локо-инвеста» заключает, что частные инвестиции будут расти осторожно, учитывая институциональные и структурные ограничения, а также снижение доверия в экономике, а потребление домохозяйств будет увеличиваться слабо, учитывая отсутствие драйверов роста реальных зарплат и доходов, риски со стороны рынка труда (после завершения мер поддержки) и ограниченный потенциал экспансии за счет кредита. «Рост импорта и начало бюджетной консолидации, вероятно, сработают в минус»,— добавляет он. Сдержанной инвестактивности в 2021–2022 годах ожидают и в ДИП Банка России — из-за повышенной неопределенности, сокращения инвестпрограмм и задержек в принятии будущих инвестрешений, а также ограниченного доступа к финансированию МСП, который не связан с ценой кредитов.

Алексей Шаповалов