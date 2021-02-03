«Мы живем не в какой-нибудь Прибалтике»

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного военного суда вчера, 2 февраля, оставила в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, приговоренной за оправдание терроризма к полумиллионному штрафу. Самой яркой на процессе была речь прокурора, который успел назвать госпожу Прокопьеву «рупором стран Запада» и признать, что текст, за который она осуждена, «не про терроризм», а про формирование отрицательного мнения о правоохранительной системе России. Вопрос о кассации пока остается открытым, однако на приговор журналистка будет жаловаться в ЕСПЧ.

Приговор в суде первой инстанции был вынесен 6 июля 2020 года, а уголовное преследование тянулось с 2018 года. Тогда Светлана Прокопьева написала колонку «Репрессии против государства» — об анархисте Михаиле Жлобицком, который подорвал себя в здании УФСБ Архангельской области. Она сделала вывод, что он не видел иного способа борьбы с режимом (см. “Ъ” от 06.07.2020).

В основу обвинительного заключения легла психолого-лингвистическая экспертиза Ольги Якоцуц, которая на момент исследования текста шесть лет как работала начальником физкультурно-оздоровительного центра в депо Абакана, а также Юлии Бойковой, которая специализируется на творчестве Евгения Евтушенко, а не на текстах экстремистской направленности.

На процессе 2 февраля во Власихе (Московская область) защита Светланы Прокопьевой попросила признать недопустимыми доказательствами данную экспертизу, отметив, что она была представлена на официальном бланке Хакасского госуниверситета, который не имел отношения к делу — документ был поддельным. Также адвокаты жаловались на процессуальные нарушения в ходе первого судебного разбирательства, в том числе на непривлечение вышеупомянутых экспертов, отказ принимать альтернативные экспертизы и другие.

Госпожа Прокопьева заявила суду, что текст не является оправданием терроризма и вообще не про терроризм — он про деятельность правоохранительных органов. С этим неожиданно согласился прокурор Обухов, сказав: «Как она сама заявила сегодня, текст не про террористов. Статья, и на это абсолютно правильно обратили внимание эксперты, преследует вполне конкретные цели — сформировать у аудитории негативное отношение к представителям правоохранительных органов и других государственных структур и возбудить протестные настроения».

Далее он перешел к тому, что госпожа Прокопьева является «рупором стран Запада», отметив, что «мы живем не в какой-нибудь Прибалтике и ее свободу слова до рассматриваемого дела никто не ограничивал». После этого он заявил, что ряд анархистов в соцсетях называли Михаила Жлобицкого героем, и спросил, чем журналистка от них отличается.

В своем последнем слове Светлана Прокопьева заявила, что не оправдывает терроризм и любит свою страну — Россию. «За мной стоят какие-то силы, я какие-то неправильные мнения выражаю и вообще работаю в нехороших СМИ? За это меня надо наказывать?» — спросила она. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции по данному делу: штраф в размере 500 тыс. рублей и изъятие орудия преступления (ноутбука) в пользу государства.

Пока решение о подаче кассационной жалобы не принято — нужно посоветоваться с адвокатами, но жалоба в ЕСПЧ будет подана точно, сказала “Ъ” госпожа Прокопьева. «Еще раз мы убедились в том, что правосудие имеет обвинительный уклон. Тезисы из обвинительного заключения кочуют в приговоры обеих инстанций, а факты, предоставленные защитой, не получают никакой оценки. В сегодняшней речи прокурора все было сказано, он расставил все по полочкам»,— считает журналистка.

Олег Дилимбетов