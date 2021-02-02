Кипр больше не будет выдавать гражданство за деньги

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что республика не вернется к выдаче гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Напомним, Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов» 1 ноября 2020 года.

«Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация»,— сказал журналистам господин Анастасиадис в ответ на вопрос, не собирается ли он возобновить соответствующую процедуру предоставления гражданства (цитата по ТАСС).

В 2020 году власти Кипра сообщили о планах проверить все выданные с 2002 года паспорта за инвестиции. Причиной стали расследования СМИ. Журналисты выяснили, что не все люди, получившие паспорта за инвестиции, соответствовали правилам получения гражданства. После проверок власти страны начали лишать гражданства людей, предоставивших ложные данные при получении паспортов. 1 ноября республика перестала давать гражданство за инвестиции.

О поисках киприотов, купивших свое гражданство,— в материале “Ъ” «Кипр ищет владельцев "золотых паспортов"».