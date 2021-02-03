Бюджетная недостаточность

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Нижегородской области за 2020 год выросли на 1,5%, до 174,2 млрд руб. Темпы роста налоговых поступлений упали по сравнению с 2019 годом. По мнению экспертов, снижение темпов поступления налогов может быть связано с тем, что от пандемии сильно пострадали предприятия ресторанного и гостиничного бизнеса, а также индустрия развлечений, тогда как заводы продолжили работу и обеспечили ожидаемые поступления в бюджет. Также на результатах сказался рост налоговой базы по налогам для физических лиц и ужесточение фискальной политики со стороны ФНС РФ, полагают собеседники издания.



Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации из Нижегородской области в 2020 году составили 259,6 млрд руб., что на 3,8% больше, чем в 2019-м. В консолидированный бюджет Нижегородской области по итогам 2020 года поступило 174,2 млрд руб. По данным областного управления УФНС, это на 1,5%, или на 2,5 млрд руб., больше, чем в 2019 году. Темпы поступлений по сравнению с предыдущим годом замедлились: за 2019 год в консолидированный бюджет региона поступило 171,7 млрд руб. — на 8,2% меньше, чем в 2018-м.

Поступления по имущественным налогам граждан в региональный бюджет выросли на 9%, до 6,4 млрд руб. В том числе по земельному налогу с физических лиц было собрано 0,9 млрд руб. (+2,4%), по налогу на имущество — 1,7 млрд руб. (+13,4%), по транспортному налогу — 3,8 млрд руб. (+8,9%).

От юридических лиц в 2020 году по имущественным налогам поступило 13,1 млрд руб. — на 5% меньше, чем в 2019 году. В том числе поступления по налогу на имущество составили 10,5 млрд руб. (–5,5%), по транспортному налогу — 0,7 млрд руб. (на том же уровне), по земельному налогу 1,9 млрд руб. (–5%).

На начало 2020 года в регионе насчитывалось более 3,53 млн налогоплательщиков. Из них почти 80,7 тыс. юридических лиц, 80,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, почти 3,4 млн физических лиц. За год общее число налогоплательщиков выросло на 1,9%. При этом количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилось на 5,3% и 10,7% соответственно. За год ФНС исключила из реестра 8,35 тыс. юридических лиц и 6,4 тыс. ИП. Число налогоплательщиков физлиц выросло на 2,3%.

В министерстве финансов отметили, что основной прирост по сравнению с 2019 годом в 2020-м зарегистрирован по НДФЛ — на 5,4%, до 3,9 млрд руб., и по акцизам на нефтепродукты — на 8,6%, до 800 млн руб.

Сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса в минфине связывают с пандемией коронавируса, когда субъекты МСП приостанавливали свою деятельностью из-за федеральных и региональных санитарных ограничительных мер, а впоследствии далеко не все смогли возобновить деятельность. Перепрофилирование потенциальных ИП и ООО в самозанятых — также одна из причин снижения количества субъектов МСП, добавили в минфине. По мнению министерства, на снижение темпов налоговых поступлений повлияло и нежелание предпринимателей рисковать и открывать новое дело в сложный период.

Руководитель проектов налоговой практики юридической фирмы Vegas Lex Юрий Иванов связывает рост поступлений в региональный бюджет в Нижегородской области с совокупностью нескольких факторов: «Сказался рост налоговой базы по имущественным налогам для физических лиц, возможно было увеличение поступлений по налогами, начисленными в 2019 году, но срок уплаты по которым пришелся на 2020-й. Еще одним фактором стал рост доначислений и взыскание налогов, пени, штрафов под конец 2020 года по результатам выездных налоговых проверок, которые начинались еще в 2019-м. Существенно увеличились доначисленные штрафы в размере 40% от недоимки, которую вменяют предприятиям, а налоговые органы доказывают умысел по сокрытию налогов. В прошлые периоды доначисления преимущественно сопровождались штрафом 20% за правонарушения, совершенные не умышленно», — уточнил господин Иванов.

Андрей Репин