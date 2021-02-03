Чиновникам покажут «черное небо»

Авторы проекта по мониторингу уровня загрязнения воздуха nebo.live начали подготовку коллективного иска к красноярским властям из-за плохого качества воздуха в городе. Режим «черного неба» в Красноярске с начала года вводился уже четыре раза. Действующий сейчас режим НМУ в краевом центре продлен до 3 февраля. Инициаторы иска полагают, что власти не могут обеспечить благоприятную среду для здоровья жителей. Эксперты говорят, что в России еще не выработана достаточная практика выявления заболеваний, в этиологии которых присутствует экологический фактор.



Жители Красноярска намерены подать коллективный иск к властям из-за плохого качества воздуха в городе. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ один из авторов инициативы, основатель красноярского проекта по мониторингу уровня загрязнения воздуха nebo.live Игорь Шпехт, сейчас ведется работа по подготовке иска, собираются материалы: «Нам важно выстроить документальную базу, собрать людей с подтвержденными заболеваниями, которые считают, что их состояние здо­ровья связано с загрязнением воздуха». По его словам, есть уже три обращения от красноярцев. «Мы планируем подать иск к краевым властям, в том числе к минэкологии края, управлению Росприроднадзора и другим надзорным органам, которые занимаются проблемами загрязнения воздуха. Полагаем, что власти не соблюдают весь комплекс мер по обеспечению благоприятной среды для здоровья жителей»,— сказал господин Шпехт. В пресс-службе правительства Красноярского края отказались от комментариев.

С начала 2021 года режим «черного неба» в Красноярске вводили четыре раза (30, 26, 21 и 8 января) в общей сложности уже на семь суток (в январе прошлого года — на трое суток). Сейчас режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлен в городе до 3 февраля. В то же время, как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по краю, на утро 2 февраля превышения гигиенических нормативов не зарегистрированы, диоксид серы и оксид углерода в атмосферном воздухе не обнаружены.

Зимой 2020 года в край приезжала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова, которая пообещала, что возьмет под пристальный контроль ситуацию с «черным небом» в краевом центре. Однако пока жители изменений не ощутили: весной прошлого года активисты провели массовый митинг «За чистое небо». Тогда на улицы вышли около 1 тыс. человек, которые потребовали отставки губернатора Красноярского края Александра Усса и принятия правительством РФ чрезвычайных экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы в регионе.

Как пояснила „Ъ-Сибирь“ начальник отдела прогнозирования радиационного мониторинга Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Оксана Сальникова, введение режима «черного неба» зависит от погодных условий. «Например, когда устанавливаются штиль и инверсионное распределение воздуха. В последнем случае температура у земли более холодная, а выше — более теплая, в итоге затрудняется вертикальный воздухообмен, бывает, образуется инверсионная облачность, то есть возникает запирающий слой, и начинает расти концентрация веществ», — говорит она. По словам госпожи Сальниковой, на частоту введения режима НМУ влияет и то, что город находится в низине, а застройка окраин затрудняет приток свежего воздуха.

В то же время член рабочей группы по сохранению природных ландшафтов Общественного совета при минэкологии Красноярского края Наталия Подоляк полагает, что основная причина «черного неба» — не погодные условия, а наличие промышленных предприятий-загрязнителей в черте города. «Производственные мощности огромные и постоянно увеличиваются. И эти выбросы имеют накопительный характер. Просто некорректно сравнивать то, что сейчас, и то, что было 10 лет назад. У нас начали гибнуть деревья и кустарники, которые по сути являются биоиндикаторами в городе. Не исключаю, что у некоторых людей действительно могут быть проблемы со здоровьем из-за примесей в воздухе»,— сказала госпожа Подоляк. По данным первого экологического рэнкинга российских регионов «Кому на Руси дышать хорошо», составленного АКРА на базе официальных данных, по которым рассчитан комплексный индикатор состояния окружающей среды, Красноярск вошел в топ-15 худших регионов России. По оценкам экспертов, в регионах-аутсайдерах «работа основных предприятий-загрязнителей не смогла компенсировать наносимый ими экологический вред».

Руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта считает, что суд — единственный сегодня возможный способ изменить ситуацию с «черным небом» в Красноярске и в других промышленных городах России. «В Конституции РФ и законе об охране атмосферного воздуха сказано, что граждане, органы власти обязаны заботиться о воздухе, в то же время у нас еще не выработана практика, например, по выявлению заболеваний, в этиологии которых присутствует экологический фактор, отсутствует методика оценки ущерба в стоимостном выражении»,— говорит он. Органы власти нередко боятся входить в конфронтацию с промышленными компаниями, отмечает эксперт. «Поэтому нередко для жителей обращение в суд — способ вынудить власть дать реальную информацию о том, какие вещества выбрасываются промышленными и иными источниками, в каком объеме»,— говорит Сергей Михайлюта. По словам эксперта, по искам от общественников и частных лиц, связанных с экологией, в России есть положительные примеры и решения, в том числе ЕСПЧ.

Юлия Сасевич