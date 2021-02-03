Девелопера потянуло на мучное

Владелец девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов расширяет хлебопекарный бизнес. Структуры принадлежащего бизнесмену булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» покупают подмосковное предприятие «Балашиха хлеб», которое ранее входило в группу «Настюша» Игоря Пинкевича. Сделка позволит «Коломенскому» нарастить мощности по выпуску хлебобулочных изделий на 70 тонн продукции в сутки.

Победителем торгов по продаже имущественного комплекса ЗАО «Балашиха хлеб» стало ООО «Хлебозавод Балашихи», следует из данных федерального реестра сведений о банкротстве. Цена предложения за лот, в который входят здания площадью 11,5 тыс. кв. м, земельные участки на 17,3 тыс. кв. м, оборудование и проч.,— 204,66 млн руб. Как следует из данных торгов, часть имущества комплекса в залоге у ООО «Система Фактор». Владельцем этой компании в ЕГРЮЛ указана кипрская Farisia Ltd, которую связывают с Алексеем Богачевым — девелопером, владельцем банка «Система».

ЗАО «Балашиха хлеб» ранее входило в группу «Настюша» Игоря Пинкевича, которая обеспечивала до 60% хлебобулочного рынка Москвы. Но в августе 2017 года господин Пинкевич был задержан по подозрению в хищении части из 60 млрд руб., собранных у дольщиков жилищного комплекса «Царицыно» в Москве. А затем у «Настюши» начались проблемы. В марте 2020 года Арбитражный суд Московской области признал ЗАО «Балашиха хлеб» банкротом и открыл конкурсное производство.

«Хлебозавод Балашихи» — структура булочно-кондитерского холдинга (БКХ) «Коломенский», бенефициаром которого выступает Алексей Тулупов — один из основателей «Росбилдинга» и владелец девелоперской компании Sminex. Среди ее проектов — ЖК «Достижение» на улице Академика Королева, «Малая Ордынка, 19», «Реномэ» на Новослободской и Jazz на 1-й Ямской. В 2019 году Sminex реализовала 18,4 тыс. кв. м жилой и 9,1 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

БКХ «Коломенский» управляет тремя предприятиями в Москве и Подмосковье, включая запущенный в конце 2020 года завод в Подольске. Как следует из профиля холдинга на портале HeadHunter, общая мощность площадок — 400 тонн продукции в сутки. Поставляются хлебобулочные изделия под брендами «Коломенский», «Ржаной край», «Здоровый край», «Даниловский» и проч. Выручка холдинга — более 1 млрд руб. в месяц.

Гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов говорит, что мощность предприятия «Балашиха хлеб» — 70 тонн готовой продукции в сутки. По его словам, на заводе будет производиться 10–15 наименований продукции под маркой «Балашиха хлеб» — традиционные (нарезной, «Дарницкий», «Бородинский») и высокотехнологичные хлеба, а также различные сорта сдобных и слоеных изделий. Производство на площадке планируется возобновить примерно через три месяца, а за это время решить ряд организационных вопросов и вложить в капитальный ремонт оборудования около 10–15 млн руб., продолжает господин Козлов. «Будущие проекты модернизации будем рассчитывать в индивидуальном порядке»,— уточнил топ-менеджер. Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин считает, что общие затраты на модернизацию предприятия могут быть на уровне 120 млн руб. Кроме того, могут потребоваться инвестиции в развитие транспортной составляющей.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон говорит, что у «Коломенского» есть амбиции стать лидером рынка. Но активное наращивание объемов производства хлебобулочных изделий он считает рискованным, предупреждая, что могут возникнуть сложности со сбытом продукции. Кроме того, в 2020 году ряд хлебопекарных предприятий неоднократно жаловались на резкий рост цен на муку и снижение рентабельности. Но господин Лялин считает, что конъюнктура рынка не препятствует расширению бизнеса. По предварительным данным РОСПиК, в 2020 году продажи хлеба и хлебобулочных изделий в денежном выражении выросли на 2,9–3,3%, до 801–805 млрд руб., год к году.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова