Городской бор не погосту

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области подтвердило нарушения закона при размещении Митрофановского кладбища и внесло администрации города предостережение. На незаконное расположение и эксплуатацию погоста в городском бору, на участке, который входит в зону санитарной охраны питьевого источника — Шершневского водохранилища, пожаловались общественники. Они требуют закрыть кладбище для новых захоронений. В администрации Челябинска считают, что не нарушают закон.



Управление Роспотребнадзора по Челябинской области выявило нарушения обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при размещении Митрофановского кладбища в региональном центре. Администрации города внесено предостережение о недопустимости нарушения закона. Об этом сообщает юрист-экоактивист Владимир Казанцев, получивший соответствующий ответ надзорного ведомства на свою жалобу.

Общественник в декабре 2020 году направил обращение в прокуратуру о незаконности эксплуатации Митрофановского кладбища, расположенного в челябинском городском бору, поскольку погост полностью находится во втором поясе санитарной защиты источника питьевого водоснабжения города и окрестностей — Шершневского водохранилища. « Прошу вас принять соответствующие меры прокурорского реагирования в отношении МУП “Митрофановское кладбище”, запретив его эксплуатацию. До настоящего времени кладбище не закрыто, функционирует, мероприятия по его закрытию администрацией Челябинска не проводятся», говорится в обращении.

Прокуратура перенаправила заявление общественника в региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Челябинска. В опубликованном Владимиром Казанцевым в Facebook ответе надзорного ведомства факт нарушений подтвержден. В частности речь идет о пунктах СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», которые запрещают размещение кладбищ во втором поясе санитарной защиты питьевых источников.

Однако в ответе администрации Владимиру Казанцеву говорится, что один из пунктов СанПиН запрещает размещение кладбищ во втором поясе санитарной защиты только подземных источников водоснабжения. «Шершневское водохранилище является поверхностным источником водоснабжения, в связи с чем указанный запрет на него не распространяется»,— говорится в ответе, подписанном начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска Александром Кочерещенко. Также там указано, что в 2021 году планируются работы по проектированию и согласованию расчетной санитарно-защитной зоны Митрофановского кладбища. Кроме того, чиновники подчеркивают, что Митрофановское кладбище находится вне границ особо охраняемой природной территории «Челябинский городской бор», согласно постановлению законодательного собрания Челябинской области от 29 сентября 2011 года.

«Ответ управления ЖКХ Челябинска будет отправлен в Генеральную прокуратуру РФ с требованием подачи иска к администрации Челябинска об обязании запрета эксплуатации Митрофановского кладбища. Действия администрации напоминают умышленное вредительство интересам города. Необходимо остановить это вредительство»,— заявил Владимир Казанцев.

Начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Александр Кочерещенко сообщил “Ъ-Южный Урал”, что предостережение Роспотребнадзора пока в мэрию не поступало. От подробных комментариев по ситуации с кладбищем в бору он отказался, рекомендовав обратиться письменно через пресс-службу. На момент подготовки материала ответ на официальный запрос не поступил.

В середине января депутат совета Центрального района Челябинска Елена Вахтина также направляла обращение по Митрофановскому кладбищу исполняющему обязанности прокурора региона Павлу Вепреву. В заявлении она указывает, что нарушено не только санитарно-эпидемиологическое, но и градостроительное и природоохранное законодательство. Так, кладбище давно вышло за отведенные границы и постоянно расширяется за счет территории памятника природы — городского бора. Также не соблюдаются требования о наличии санитарно-защитной зоны: по факту, в пределах необходимых для этого 500 м расположен жилой поселок, два спортивно-развлекательных центра, один из которых предлагает услуги общественного питания. Кроме того, по данным депутата, имеет место несоответствие фактического использования земельного участка — «производство захоронений», разрешенному — «для благоустройства и содержания кладбища». В обращении Елена Вахтина потребовала закрыть кладбище для всех видов захоронений, кроме помещения урн с прахом в специально выделенном месте.

Митрофановское кладбище является старейшим в Челябинске. Оно было основано в 1870 году. Сегодня его площадь, по разным данным, составляет от 31 до 40 га. Захоронения на территории ООПТ пытались узаконить в 2019 году, когда в декабре парламент региона утвердил изменения в постановление «Об утверждении границ памятника природы Челябинский городской бор» ради строительства хирургического корпуса ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница». Тогда из состава ООПТ исключили участок в 4,6 га для медучреждения и около 1,5 га, занятых незаконными захоронениями Митрофановского кладбища. Однако это постановление заксобрания уже отменил Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Несколько лет назад челябинские власти и депутаты активно обсуждали проблему переполненности городских кладбищ. В 2018 году самое большое из них — Успенское — было закрыто для новых захоронений. Мэрия искала территорию для нового кладбища, однако выяснилось, что в городе подходящие участки отсутствуют. Занимавший тогда пост главы областного центра Евгений Тефтелев заявлял о возможной организации кладбищ в Сосновском, Красноармейском районах или поселке Новосинеглазово. Эти планы реализованы не были.

Юлия Гарипова