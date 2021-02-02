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XII Ежегодный юридический форум ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге «Итоги 2020 года: законы и бизнес»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Итоги 2020 года: законы и бизнес»

XII Ежегодный юридический форум ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел ежегодный форум, посвященный подведению итогов законотворческой деятельности и оценке их влияния на бизнес.


Правовыми партнерами выступили: юридическая компания «Пепеляев Групп», юридическая компания «ССП-Консалт», DLA Piper, Borenius Russia, Baker McKenzie, EY, компания «РИ-консалтинг», Hogan Lovells.

В рамках форума прошел вечерний коктейль в ресторане Матильды Шнуровой Bio My Bio, посвященном осознанности и новому взгляду на правильное питание.

Благодарим партнеров вечера: «Ultima Яндекс GO», проект JOIA.

Как прошел форум, смотрите в видеоотчетах “Ъ”:

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