Новый вариант маршрутной сети Ярославля разработают к концу февраля

Новый вариант маршрутной сети общественного транспорта Ярославля будет представлен в конце февраля, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что 2 февраля прошло обсуждение предполагаемых изменений в маршрутную сеть на профильном комитете ярославской областной думы. Обсуждались, в том числе, предложения и замечания, сделанные жителями Ярославля в связи предложенной мэрией транспортной реформой.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, представители мэрии и депутаты облдумы обсудили сроки разработки нового варианта маршрутной сети в городе Ярославле. Было решено разработать и представить его до конца февраля.

«В рамках рабочих групп на уровне мэрии Ярославля расскажем о произведенных корректировках. За последние два месяца была проведена работа по получению обратной связи от жителей города по первоначальному варианту маршрутной сети. Собраны и систематизированы основные замечания, предложения и пожелания. Мы услышали жителей, а также обсудили данный вопрос на уровне правительства области. Новый вариант маршрутной сети предоставим публично. Жители увидят, что замечания учтены»,— отметил господин Волканевский.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в настоящее время в департаменте городского хозяйства вносятся корректировки в маршрутную сеть Ярославля. Пресс-служба отметила, что в конце февраля доработанный вариант они опубликуют на всех информресурсах мэрии и на сайте «Яргортранса».

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову внести коррективы в запланированную в городе транспортную реформу с учетом мнения специалистов и жителей. По словам главы региона, он получил много жалоб от жителей Ярославля по поводу проводимых в городе изменений схемы движения общественного транспорта. Люди жалуются на предполагаемую отмену популярных у горожан автобусных маршрутов и на увеличение числа пересадок из-за отмены сквозных маршрутов.

20 января в мэрии сообщили, что они отменили объявленный в конце прошлого года в рамках транспортной реформы конкурс на определение перевозчиков на 18 новых автобусных маршрутов, которые планировалось ввести вместо 26 отменяемых.

"Ъ-Ярославль" рассказывал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. По первоначальному варианту стартовать она должна была в марте 2021 года. Городские власти хотят отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают так называемые маршрутки. Взамен появится 18 новых маршрутов.

По данным Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Антон Антонов